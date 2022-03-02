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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭21/300

俄羅斯入侵烏克蘭 攻勢凌厲多線進行[影]

2022/3/2 17:43（3/2 18:20 更新）
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俄羅斯2日不斷轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫，民宅、學校和行政大樓都遭攻擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
俄羅斯2日不斷轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫，民宅、學校和行政大樓都遭攻擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，俄羅斯空降部隊今天降落在烏國東部哈爾科夫市，並說，隨後就爆發了衝突。此外，俄軍凌厲的攻勢也同時在多線進行。

烏克蘭軍方在通訊軟體Telegram發表聲明說：「俄羅斯空降部隊降落在哈爾科夫（Kharkiv）…並攻擊了當地一家醫院，入侵者與烏克蘭人正進行戰鬥。」

哈爾科夫是烏、俄邊界城市，人口約140萬，當地以俄語為主要語言。

自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令進攻烏克蘭以來，哈爾科夫一直是攻擊目標。俄軍攻勢昨天已加強。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）表示，在今天的空襲過後，哈爾科夫一所飛行學校的營房發生火警。

他透過Telegram發表的聲明說：「哈爾科夫幾乎沒有任何地方未遭砲擊。」

刻松（Kherson）當地媒體引述市長柯利卡耶夫（Igor Kolykhayev）的話報導，俄軍已在刻松周圍布滿檢查站，俄軍連夜控制了火車站和港口。

烏克蘭媒體引述港市馬立波（Mariupol）市長的話報導，昨天在俄羅斯攻擊下，當地有超過100人受傷。

距基輔50公里遠的博羅江卡（Borodyanka），昨天在俄羅斯的空襲下，有兩座住宅大樓被摧毀。根據烏克蘭副外長札帕拉洛瓦（Emine Dzhaparova）分享的影片，有一棟灰色大樓半毀，還有一些公寓著火。

烏克蘭國防部也在深夜表示，他們擔心自白俄羅斯發動的攻擊。

烏國國防部在臉書（Facebook）發表聲明說：「白俄羅斯軍隊已處於高度戒備狀態，並集中在最接近烏克蘭邊界的地區。」

聲明提到，昨天白天，烏克蘭情報單位注意到這個邊界地區的戰機有「顯著活動」，並觀察到當地出現運送食物及彈藥的車隊。

聲明中警告，有鑑於這些動態，白俄羅斯「未來在俄羅斯與烏克蘭的戰事中，可能會支持俄國入侵部隊」。

聲明並說，自從俄羅斯2月24日展開侵略以來，白俄羅斯境內就「有系統」地發射飛彈，攻擊烏克蘭的「軍事和平民目標」。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）1110302

▼俄羅斯導彈擊中哈爾科夫的國家警察大樓。

▼斯洛維尼亞駐哈爾科夫大使館也遭砲擊。

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