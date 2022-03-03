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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭82/300

俄烏戰事掀地緣政治焦慮 喬治亞立即申請加入歐盟

2022/3/3 02:04（3/3 08:12 更新）
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在俄羅斯加劇攻擊烏克蘭之際，黑海國家喬治亞將申請加入歐盟。（中央社製圖）
在俄羅斯加劇攻擊烏克蘭之際，黑海國家喬治亞將申請加入歐盟。（中央社製圖）
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（中央社喬治亞特比利西2日綜合外電報導）在俄羅斯加劇攻擊烏克蘭之際，黑海國家喬治亞

喬治亞小檔案

  • 首都：提比里斯
  • 官方語言：喬治亞語
  • 幣制：拉里
  • 人口：約397萬人（2022年2月）
  • 宗教：東正教占80%以上，回教約占10%
  • 地理位置：位於高加索西南隅，西濱黑海，東鄰亞塞拜然及亞美尼亞，南與土耳其接壤

資料來源：外交部

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的執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）今天指出，喬治亞將立即申請加入歐洲聯盟（EU）。

歐洲議會（European Parliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）昨天曾表示，歐洲議會歡迎烏克蘭申請成為歐盟候選國。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」黨魁科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）今天宣布，該黨「決定今天立即申請加入歐盟」。

科巴伊澤在記者會上指稱，喬治亞呼籲歐盟「緊急審查我們的申請，並且決定授予喬治亞歐盟成員候選國地位」。

喬治亞是前蘇聯國家，與烏克蘭一樣希望加入歐盟及北大西洋公約組織（NATO），同樣遭到莫斯科當局強力阻撓。

2008年，俄羅斯曾入侵喬治亞，並承認喬治亞境內分離主義地區南奧賽提亞（South-Ossetia）與阿布哈茲 （Abkhazia）為獨立國家。（譯者：陳正健）1110303

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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