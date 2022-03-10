瑞典總理：現加入北約不利歐洲安全穩定

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（中央社斯德哥爾摩/柏林9日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後引發區域緊張情勢，瑞典在野呼籲加入北大西洋公約組織（NATO），然而總理安德森拒絕，稱現在加入將破壞歐洲安全穩定。

路透社報導，瑞典自1814年以來不介入任何軍事衝突，並將外交政策建立在不參與軍事聯盟的基礎上。但近年隨著俄羅斯造成波羅的海地區緊張升級，瑞典也向北約靠攏。這次俄羅斯侵烏，引發瑞典與芬蘭國內加入北約的聲浪。

安德森（Magdalena Andersson）告訴媒體：「如果瑞典在當前情勢下申請加入北約，將進一步破壞歐洲的穩定，加劇緊張情勢。」

「我在整個過程中一直明確表示，對於瑞典和歐洲的安全來說，最有利的是政府有一個長期、一致和可預測的政策，這也是我一直以來的信念。」

莫斯科上月底警告芬蘭與瑞典不可加入北約，否則將導致「嚴重的軍事、政治後果」。

安德森在與反對黨領導人討論安全局勢惡化後，仍對外表示不贊成當下申請加入北約。

據瑞典「晚報」（Aftonbladet）委託於4日所做民調顯示，51%受訪瑞典人支持加入北約，高於今年1月時的42%；反對加入的比例從37%下降到27%。這是首度有民調顯示多數人贊成加入北約。

除瑞典避免為當前歐洲動盪火上加油外，德國也不願隨美國腳步加碼制裁俄羅斯。政治新聞網站Politico報導，美國和烏克蘭呼籲國際制裁俄羅斯天然氣和石油，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）7日反對這項提議。

蕭茲在一份聲明中說：「歐洲是刻意選擇不制裁俄羅斯的能源供應產業。這是由於目前歐洲用於供熱、供電、交通與工業等領域，無法以其他方式獲得保障。這對於提供公共服務和民生日常至為重要。」

烏克蘭及不少美國和歐洲政界人主張，西方必須停止進口俄羅斯能源，避免繼續資助俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭經費。

蕭茲表示，他的政府和歐洲合作夥伴多個月來已努力在開發俄羅斯能源供應的替代品，但強調「這不可能一蹴可幾」。

他說：「這就是為什麼我們特意決定與俄羅斯的能源供應領域繼續商業往來的原因。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110310