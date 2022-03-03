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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭22/300

國際帕委會決策轉彎 俄羅斯與白俄選手不得參加北京帕運

2022/3/3 18:24（3/4 00:28 更新）
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國際帕拉林匹克委員會3日宣布，俄國和白俄運動員不得參加北京冬季帕運。圖為帕運聖火傳遞。（圖取自facebook.com/beijing2022）
國際帕拉林匹克委員會3日宣布，俄國和白俄運動員不得參加北京冬季帕運。圖為帕運聖火傳遞。（圖取自facebook.com/beijing2022）
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（中央社北京3日綜合外電報導）國際帕拉林匹克委員會（IPC）2日決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京帕拉林匹克運動會，引發外界批評。IPC今天宣布，俄國和白俄運動員不得參加在北京舉行的冬季帕運。

路透社報導，國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）在聲明中表示：「經過一次特別召開的會議，IPC執行委員會决定拒絕俄羅斯帕拉林匹克委員會（RPC）及白俄羅斯共和國帕拉林匹克委員會（NPC）的運動員參賽。」

「這意味著來自這兩個國家的帕運運動員，將不再允許參加將在2022年3月4日開幕的帕運。」

美聯社報導，IPC今天在北京決定俄羅斯和白俄羅斯

白俄羅斯小檔案

地理位置：位於東歐，西鄰波蘭，東鄰俄羅斯，南鄰烏克蘭，北鄰立陶宛與拉脫維亞，面積約20萬7600平方公里

首都：明斯克

人口：約950萬（2019年）

語言：白俄羅斯語、俄語

主要宗教：東正教

資料來源：外交部

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運動員因各自國家在對烏克蘭

烏克蘭小百科

  • 首都：基輔
  • 官方語言：烏克蘭語
  • 幣制：荷林夫納
  • 人口：約4773萬（2022年1月）
  • 宗教：東正教及天主教
  • 各族人口占比：烏克蘭族77.8%、俄羅斯族17.3%，其他少數民族4.9%。

地處歐洲東部，面積60.36萬平方公里，東西長1300公里、南北長900公里。南臨亞速海和黑海，陸上東北接俄羅斯，北鄰白俄羅斯，西連斯洛伐克、波蘭和匈牙利，南與摩爾多瓦、羅馬尼亞接壤。

實行三權分立的共和制，總統為代表國家的最高元首，以直接民選產生，任期為5年；內閣為行政機關，向總統負責。議會稱為「最高拉達」，是國家最高立法機關，成員由直接民選產生，任期4年。

採行多黨制，截至2020年1月，註冊登記政黨共349個。

資料來源：外交部、維基百科

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戰爭中所扮演的角色，而被禁止參加冬季帕奧，這是驚人的逆轉。

在不到24小時前，IPC 2日宣布將允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參加4日開幕的帕運比賽，但只允許以中立運動員身分參賽，並不得有顏色、旗幟和其他國家象徵。IPC的最初決定立即遭到批評。這項作法被稱為背叛，並向俄羅斯領導階層發出錯誤訊息。

IPC主席帕森斯（Andrew Parsons）今天宣布這項逆轉的決定時，說法幾乎和2日相反，並坦承先前的決定遭到抵制。

帕森斯在聲明中說：「在過去的12個小時裏，絕大多數成員都和我們聯繫。他們告訴我們，如果我們不重新考慮我們的決定，很可能會產生嚴重後果。」

IPC現在加入足球、田徑、籃球、曲棍球和其他運動的行列，對俄羅斯人和白俄羅斯人實行全面禁令。

北京冬季帕運將在4日開幕，13日閉幕。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110303

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