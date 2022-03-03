雙俄選手被禁參加北京帕運 中國尷尬啟動維穩

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（中央社台北3日電）北京冬季帕運會開幕前夕，國際帕拉林匹克委員會（IPC）今天宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京帕運。這項決定顯然讓主辦的中國很尷尬，一度啟動網路維穩，禁止有關消息與討論露出。

北京2022冬季帕拉林匹克運動會（陸稱：北京冬殘奧會）開幕式4日晚上將在北京的國家體育場舉行。

新華社今天報導，中國國家主席習近平將出席開幕式並宣布北京冬殘奧會開幕。屆時，中央廣播電視總台將進行現場直播。

據陸媒此前報導，大批俄羅斯選手已入駐冬殘奧選手村，並開始訓練，還稱讚「賽道非常好」。

IPC昨天原本決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手以中立運動員身分參加北京帕運會，但在引發外界批評與參賽國眾怒後，IPC今天急轉彎宣布，俄國和白俄運動員不得參加北京帕運會。

這顯然讓主辦的中國很尷尬。中國官方與北京冬殘奧會組委會官網迄今保持緘默，網管當局已在中國網路長城內啟動維穩，似乎為了避免在習近平宣布北京冬殘奧會開幕前，網友熱議這個尷尬情況。

迄今，中共官媒與主流陸媒均未報導IPC的禁賽決議。部分陸媒下午跟進報導後遭到下架，目前僅有極少數體育自媒體的相關文章存活。甚至連昨天關於IPC允許雙俄選手中立參賽的報導與消息，也全數被下架。

在微博搜尋「冬殘奧 俄羅斯」，也完全找不到雙俄選手被禁賽的相關消息與討論，僅顯示俄羅斯駐中國大使館官方微博今晚發布的聲明。聲明批評IPC的禁賽決議，違背殘障人士體育運動的非政治性。

直至今晚10時24分，中國官媒央視新聞才發出「國際殘奧會理事會決定禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加北京冬殘奧會」的新聞。（編輯：楊昇儒）1110303