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俄國與白俄選手獲准參賽北京帕運 德批一頁黑史

2022/3/3 10:15
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（中央社柏林2日綜合外電報導）國際帕拉林匹克委員會（IPC）決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京帕拉林匹克運動會，德國奧運主管機關今天持反對意見，怒稱這是帕運的「一頁黑史」。

國際帕委會在聲明中表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭，但俄國與白俄選手將獲准以「中立」身分參加北京帕運。

德國帕拉林匹克委員會主席貝雪爾（Friedhelm Julius Beucher）憤怒表示，不排除讓這兩國代表隊參賽的舉措令人費解。

75歲的貝雪爾氣憤的是，國際帕委會竟沒有魄力超越規範約束，站在人性那一方。

他說：「他們為了一堆規矩在這裡爭吵，但在烏克蘭發生的槍擊和殺戮，卻毫無道理可言。」

「這項決定傳遞了一個完全錯誤的訊息。」

貝雪爾警告：「今天發生的事情，是國際帕會的一頁黑史，不會被淡忘。」

德國奧林匹克體育同盟（German Olympic Sports Confederation）主席維克特（Thomas Weikert）也直言：「國際帕會這種決定是錯誤的。」

維克特表示，讓俄國和白俄選手以中立身分參賽，是損害國際對俄羅斯實施制裁的意圖與目標。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110303

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