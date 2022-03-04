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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭47/300

澤倫斯基向蒲亭喊話：和我坐下來談 不停戰全歐洲將有危險

2022/3/4 11:07（3/4 11:49 更新）
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烏克蘭居關鍵戰略位置。（中央社製圖）
烏克蘭居關鍵戰略位置。（中央社製圖）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基喊話，盼與俄羅斯總統蒲亭直接對話，並稱那是「讓戰爭停下的唯一方法」。他說，若俄國的侵略持續，接下來歐洲都將有危險，並點名波羅的海3國將首當其衝。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在記者會中對蒲亭（Vladimir Putin）喊話：「我們沒有攻擊俄羅斯，也不打算攻擊俄國，你到底想從我們這裡得到什麼？快離開我們的國土。」

澤倫斯基在電視轉播的記者會中表示，他願意和蒲亭公開對話。他說：「有些事只要能妥協，就不會有人斷送性命，但有些事卻是不能妥協的。」

澤倫斯基說：「和我一起坐下來（談）吧，但是不要和（你見）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一樣，相距30公尺之遠。」他指的是蒲亭以超級長桌接待世界各國領導人一事，如今已是眾所皆知。

法國總統馬克宏2月在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會談，4公尺長桌意外成為網友迷因吐槽素材。（圖取自twitter.com/EmmanuelMacron）
法國總統馬克宏2月在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會談，4公尺長桌意外成為網友迷因吐槽素材。（圖取自twitter.com/EmmanuelMacron）

澤倫斯基同時呼籲西方國家增加對烏克蘭的軍事援助，他並警告說，如果讓俄軍恣意推進，歐洲其他國家也會受到威脅。

「如果你們沒辦法封鎖空域，那就給我飛機！假使我們不存在了，相信我，接下來就是拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞。但願這不會發生。」

數週前，當美國指控俄羅斯將侵略烏克蘭時，澤倫斯基曾對此發表評論說：「沒有人能夠想像，在現在這個世界上，有人能夠做出這種如禽獸般的野蠻行為。」

蒲亭在上週下令入侵烏克蘭。

儘管有許多證據，俄羅斯仍堅稱他們沒有針對平民所在的區域（攻擊）。

烏克蘭昨天表示，俄國軍機擊中烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的1所學校，造成9人喪命。

烏克蘭表示，自蒲亭發動侵略後，已經有超過350名平民遇害。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110304

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