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鄰國烏克蘭遭俄軍入侵 摩爾多瓦申請加入歐盟

2022/3/4 04:10（3/4 08:15 更新）
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烏克蘭鄰國摩爾多瓦3日申請加入歐盟。（中央社製圖）
烏克蘭鄰國摩爾多瓦3日申請加入歐盟。（中央社製圖）
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（中央社基希涅夫3日綜合外電報導）摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天簽署讓摩爾多瓦加入歐洲聯盟（EU）的正式申請書，在俄羅斯侵略鄰國烏克蘭之際，加速依循親西方路線。

幾天前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也在對抗來犯俄軍之際簽署申請書，要求立即加入歐盟。

俄國強烈反對歐盟和北大西洋公約組織（NATO）向東擴張，認為這會直接威脅到俄國國家安全。

桑度今天在首都基希涅夫（Chisinau）一場簡報會上，與總理和國會議長共同簽署文件。桑杜表示，幾天內就會將申請書送到布魯塞爾（Brussels）。

摩爾多瓦1991年脫離蘇聯獨立後，親俄羅斯與親歐盟的政治人士競逐控制權，且親俄分離主義地區外聶斯特（Transdniestr）就位於摩爾多瓦。

入盟協商一般會耗時多年，候選國得調整法律以符合歐盟法規。而摩爾多瓦與烏克蘭都還沒開始協商。

外交官員表示，歐盟領袖可能在下月一場非正式峰會，討論烏克蘭的要求。（譯者：楊昭彥）1110304

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