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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭23/300

烏克蘭民眾抗俄軍 上網查資料自製反戰車拒馬支援前線

2022/3/4 16:23（3/4 19:46 更新）
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烏克蘭西部最大城市利維夫的民眾自製反戰車拒馬，為對抗俄羅斯入侵的戰爭貢獻一己之力。（法新社）
烏克蘭西部最大城市利維夫的民眾自製反戰車拒馬，為對抗俄羅斯入侵的戰爭貢獻一己之力。（法新社）
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（中央社利維夫4日綜合外電報導）烏克蘭西部最大城市利維夫（Lviv）的民眾，根據網路上找到的製作流程，自製反戰車拒馬，為對抗俄羅斯入侵的戰爭貢獻一己之力。

30多歲的利維夫人菲利普恰克（Tarass Filipchak）表示，在俄羅斯入侵的第一天，他的兄弟就去找他，並說：「聽著，我們需要些反戰車拒馬。」

菲利普恰克當時正在利維夫蓋一棟房屋，他發現有些建築材料可用來製造第二次世界大戰期間多國使用、俗稱「捷克刺蝟」（Czech hedgehog）的反戰車拒馬。

菲利普恰克告訴法新社說，他在臉書（Facebook）和Instagram上發文，然後就有「朋友、熟人，甚至是我們不認識的人」過來帶給他們需要的東西，或動手幫忙製作。

在他住的巷子裡，現在放了10幾座製作完成的反戰車拒馬，每座重約100公斤，等著烏克蘭軍人來領走。

Embed from Getty Images

烏克蘭軍方在收下那些拒馬後，會把它們送到全國各地。其中一些已被送到首都基輔，和烏克蘭中部的波塔瓦（Poltava）地區。

菲利普恰克沒有記下確切數量，但從俄羅斯2月24日進攻烏克蘭至今，他們在利維夫的這一小群人已經製作了超過60座「捷克刺蝟」。

他說：「我們從維基百科（Wikipedia）看到捷克刺蝟的由來，知道誰發明了它，然後我們開始照著做。」

參與拒馬製作的包德納（Vitali Bodnar）說：「我們想要作為一個完全獨立的國家，或是加入歐洲聯盟（EU）。沒有人想見到這個國家成為俄羅斯的一部分。」

他還表示，他無法想像自己的國家被俄羅斯軍隊打敗的景況。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110304

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