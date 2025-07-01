投入弱勢生涯輔導 田秀蘭台灣首位獲美國終身成就獎

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（中央社記者許秩維台北1日電）台師大教育心理與輔導系特聘教授田秀蘭長期投入弱勢族群生涯輔導，獲美國生涯發展學會頒發終身成就獎，成為台灣首位獲此殊榮學者，也是這學會第2個獲此獎的外籍學者。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，成立於1913年的美國生涯發展學會，是全球歷史最悠久的生涯發展專業機構，長期推動生涯發展研究、實務與政策；今年6月在美國亞特蘭大舉行年度大會，並頒發國際獎項，表彰在生涯發展領域具卓越貢獻者，其中「NCDA終身成就獎」是最高榮譽。

作為亞太地區推動生涯發展專業化的先行者，田秀蘭長年致力將台灣及華語世界的實務經驗與研究成果推上國際舞台，積極參與美國生涯發展學會與亞太生涯發展協會等國際組織，擔任重要職位並受邀跨國演講與深度合作，提升華人地區在國際職涯教育話語圈的能見度與影響力。

此次獲頒終身成就獎，田秀蘭坦言，很意外，當初在忙碌中交出履歷，後來才知道亞太生涯發展學會、測驗出版社，還有許多夥伴幫忙寫推薦函；多年來她主持多項國內外研究計畫，出版6本專書、77篇學術論文，將國際職涯評量工具引入台灣並翻譯為中文，廣泛應用於華語地區。

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談及自己最具代表性著作，田秀蘭分享，「生涯諮商理論與實務」這本書透過融合傳統與新興生涯理論，並設計豐富活動，引導反思自身生涯狀態、理解自身決策方式，希望幫助大家進一步理解、接納自己，並有能力改變未來。

「生涯的決定，最重要是興趣」，田秀蘭也鼓勵學生選擇自己真正喜歡的領域，面對困難才有力量堅持；她也分享陪伴自己多年的座右銘「盡人事，聽天命」，這句話始終提醒她，付出努力、保持彈性，人生自然會找到出口。（編輯：陳仁華）1140701