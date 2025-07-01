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彭博：蘋果考慮採外部AI技術驅動新版Siri

2025/7/1 08:59
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（中央社紐約30日綜合外電報導）路透社引述今天的彭博報導指出，蘋果公司（Apple）正在考慮使用Anthropic或OpenAI的人工智慧（AI）技術來驅動新版語音助理Siri，並捨棄蘋果的自研模型。

彭博引述知情人士的說法指出，蘋果已與Anthropic與OpenAI針對大型語言模型（LLM）應用於Siri一事進行過討論，要求兩家公司訓練可在蘋果雲基礎設施運行的LLM版本以供訓練之用。

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報導指出，蘋果在採用第三方模型的研究調查尚處初期階段，至於是否使用這些模型，尚未做出最終決定。

亞馬遜（Amazon）支持的Anthropic拒絕置評，而蘋果和OpenAI尚未回覆路透社。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140701

#OpenAI
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