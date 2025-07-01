立院三讀 董監事若涉侵占背信得跨公司解任

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（中央社記者王承中台北1日電）為提供公平、安全的交易環境，保障投資人權益，立法院會今天三讀修正通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文，未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

立法院會今天三讀修正通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文。為進一步完備代表訴訟、解任訴訟的法規制度，促進公司治理，三讀條文明定，擴大保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，為投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。

根據金管會所提供的書面資料指出，舉例來說，如果A公司董監在B公司有財報不實等不法行為，已有不適任董監的情事，但依現行法規恐有無法解任疑慮，但修法後，因增列獨立事由，A公司董監在B公司若有財報不實等不法行為，得跨公司解任其A公司董監職務。

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三讀條文也明定，已依規定提起且尚未終結的訴訟事件，也適用修正施行後規定。

另外，為擴大保護機構執行業務的經費來源，除現行當年度保護基金孳息外，三讀條文明定，將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數的合計，一併做為保護機構經費來源，以因應保護機構未來業務發展。（編輯：楊凱翔）1140701