力拚亞資中心 立院三讀通過保險OIU免稅優惠延10年
2025/7/1 09:47
（中央社記者王承中台北1日電）為打造台灣成為亞洲資產管理中心，立法院會今天三讀修正通過「國際金融業務條例」第22條之16條文，將OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅的優惠期間延長10年，自今年2月6日起至民國124年12月31日止。
國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，今年2月屆期。為力拚台灣成為亞洲資產管理中心，行政院會日前通過金管會擬具的「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，將實施期間延長10年。
立法院會今天上午三讀修正通過「國際金融業務條例」第22條之16條文，為擴大台灣經營保險業的國際市場，提升國際保險業務分公司銷售商品的競爭力，並打造台灣成為亞洲資產管理中心，三讀條文明定，將OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅的優惠期間延長10年，自今年2月6日起至124年12月31日止。（編輯：林家嫻）1140701
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。