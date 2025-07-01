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陳怡君涉詐領助理費與收賄 士院7/25提解出庭

2025/7/1 08:45（7/1 08:58 更新）
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民進黨台北市議員陳怡君（右）涉詐領助理費案遭羈押禁見。圖為陳怡君2月20日在法警戒護下步上警備車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北1日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士檢依貪污等罪起訴，士院合議庭已訂21日、25日開庭。其中，士院25日將提解在押的陳怡君與辦公室主任張惠霖出庭進行準備程序。

根據士林地方法院規劃，21日下午2時30分傳喚陳怡君、張惠霖的親友洪于涵、賀璽、張家蓉等3人出庭；下午3時30分傳喚建商胡偉良、高明義出庭。25日下午2時30分則提解在押的陳怡君、張惠霖出庭。

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全案起於，士林地檢署起訴指出，陳怡君與其公費助理即辦公室主任張惠霖，涉嫌於民國107年底起，利用3名親友名義詐領公費助理補助款，共計詐領新台幣384萬餘元，並將款項用於繳房租、買股票等私人用途。

此外，陳怡君、張惠霖涉嫌於112年8月起至今年2月，以顧問費名義收受建商胡偉良、高明義賄賂70萬多元，並利用議員職權先後施壓台北市政府，要求加速辦理建案建照、行道樹移植等事宜。（編輯：龍柏安）1140701

#士林地方法院
#陳怡君
#民進黨
#合議庭
#詐領助理費
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