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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭27/300

俄軍車隊為何停滯基輔城外？攻勢出問題？外媒解析戰爭藍圖

2022/3/4 15:42（3/4 16:45 更新）
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一支龐大的俄羅斯軍方車隊停滯在距離烏克蘭首都基輔約25公里處。圖為馬薩爾科技2月28日拍攝的俄軍車隊衛星影像。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
一支龐大的俄羅斯軍方車隊停滯在距離烏克蘭首都基輔約25公里處。圖為馬薩爾科技2月28日拍攝的俄軍車隊衛星影像。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）連日來，一支龐大的俄羅斯軍方車隊停滯在距離烏克蘭首都基輔約25公里處。一般認為，基輔是俄軍攻打烏國的核心目標，這支車隊遲未動作，令人好奇俄方的戰爭藍圖。

俄烏交戰8天，俄軍的補給卡車、部隊和武器擴充一直深受燃料與糧食短缺，以及天氣及泥濘等後勤挑戰所苦。西方官員及分析人士說，烏克蘭部隊雖設法攻擊並癱瘓前線部分車輛，讓交通堵塞，但俄軍大致能保護車隊免遭空襲。

外界對俄軍車隊止步不前的短期與長期影響提出疑問，也揣測俄羅斯有何戰爭規畫。但此事是否真的會影響戰爭結果？美聯社做出以下分析。

● 俄軍車隊在哪裡？發生什麼事？

這支車隊原本從開戰以來穩定南下，如今從基輔北邊的普里伯斯克（Prybirsk）附近往南綿延長達65公里到靠近安托諾夫（Antonov）機場的地方，但本週似乎不再前進。

報導立即集中在燃料和糧食短缺上。美國一名高階國防官員表示，烏克蘭部隊持續以地面火力鎖定車隊，包括西方國家提供的肩射「標槍」（Javelin）反戰車飛彈；這類攻擊最顯著的影響是打中車隊前線車輛，實質上形成路障。

此外，泥濘的地面讓俄軍難以越野走其他路線繼續前進。一些照片和影片顯示，車輛卡在泥濘裡動彈不得。

● 坐以待斃？

外界最常問的問題是，俄軍車隊既然停在公路上，烏克蘭軍方為何不趁機一舉殲滅？

在相對開闊的地形上，這樣一長串軍事車隊通常容易遭受空襲。但烏軍發動的任何攻勢效果可能都有限，因為官員認為車隊應備有防空系統，也可能有掩護部隊保護，以抵禦地面攻擊者。

雖然烏軍曾在前線和其他零星地點攻擊俄軍車輛，但要派人力駕駛飛機在這個地區以大型武器摧毀車隊，風險恐怕相當高，也可能遭遇防禦性攻擊，況且烏軍的焦點一直放在捍衛被包圍及可能淪陷的大城上。

美方認為俄羅斯部隊尚未拿下烏克蘭城市刻松，當地仍在戰鬥中。（中央社製圖）
美方認為俄羅斯部隊尚未拿下烏克蘭城市刻松，當地仍在戰鬥中。（中央社製圖）

● 這是否代表俄羅斯的攻勢出現嚴重問題？

美國官員警告，不要做出籠統結論，也別認為俄軍車隊出問題就代表俄方勢衰受挫。雖然目前車隊停滯明顯拖慢了俄羅斯對基輔的攻勢，但官員認為，俄國在烏克蘭有足夠的軍事作戰能力，將調適、彌補和克服這些挫折。

美國智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）俄羅斯議題分析師克拉克（Mason Clark）說，車隊問題可能象徵俄軍的弱點，俄軍在執行陸海空聯合大規模作戰上，相對較缺乏經驗，但這不太可能阻止俄羅斯打贏火力和兵力都不如俄國的烏克蘭。

克拉克預言，「俄羅斯人終將輕易削弱烏克蘭部隊」，並拿下基輔。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110304

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