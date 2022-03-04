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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭24/300

馬斯克：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

2022/3/4 16:18（3/4 16:46 更新）
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烏克蘭2月28日表示，收到太空探索科技公司送來的星鏈衛星網路終端設備。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）
烏克蘭2月28日表示，收到太空探索科技公司送來的星鏈衛星網路終端設備。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）
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（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天警告，星鏈（Starlink）衛星網路終端設備很有可能成為俄羅斯侵略烏克蘭的攻擊目標。

網路安全研究人員數天前就曾警告，用於衛星通訊的星鏈可能成為俄羅斯空襲時瞄準的「信標」。

馬斯克在推特發文說：「重要警告：星鏈是烏克蘭部分地區唯一仍在運行的非俄羅斯通訊系統，因此成為目標的可能性很高。請謹慎使用。」

馬斯克要求用戶「只在需要時打開星鏈，並將天線放在離人儘可能遠的地方」。他同時還建議，「在天線上放置淺色偽裝物，以避免被看見」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的網路服務數次嚴重中斷。烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前懇請馬斯克提供星鏈服務。馬斯克隨後宣布在烏克蘭啟動星鏈服務，並將提供更多終端設備。

不過，加拿大多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）計畫資深研究人員史考特-雷爾頓（John Scott-Railton）在推特警告，這些終端設備可能會成為俄方攻擊目標。

他發文說：「馬斯克捐星鏈衛星，很好。但請記得：如果（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）控制烏克蘭上空，使用者的向上傳輸將成為…空襲訊號。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110304

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