賴總統就任後首次財產申報 存款1125萬、房貸1246萬

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（中央社記者高華謙台北1日電）監察院今天公布總統賴清德就任後首次財產申報資料，共持有1筆在台南市的土地及建物，存款新台幣1125萬4024元，較上次申報增加約909萬元；另有房貸1246萬395元，以及美國國庫債券1186萬2008元。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布總統賴清德、外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮等人與配偶的財產申報。

賴總統在民國113年11月1日申報，存款共1125萬4024元，較112年11月申報時的215萬5223元，增加約909萬元；另有房貸1246萬395元，較上次申報的1386萬941元，減少約140萬元。

賴總統並申報1筆在台南市安平區的土地及建物，以及1輛TOYOTA汽車，都與上次申報相同。

賴總統另申報有價證券1186萬2008元，都是美國國庫債券。

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此外，外交部長林佳龍113年11月1日申報在台北市、新北市、台中市、台南市共3筆土地及7筆建物，其中2筆土地及2筆建物已交付信託；存款共1億1874萬7482元，現金50萬元，另有有價證券2億6754萬3428元、基金受益憑證7058萬5967元。

國安會秘書長吳釗燮113年11月1日申報在台北市、彰化縣的3筆土地與3筆建物，其中彰化縣2筆土地已交付信託；另有存款1226萬8888元，現金31萬9600元，有價證券123萬9556元，並持有債券123萬5126元。（編輯：張良知）1140701