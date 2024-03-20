賴清德捐補助款 4年2800萬元培育青年黨工進修

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨總統當選人賴清德捐出部分選舉補助款，用於照顧創黨黨員生活、培育黨內年輕人才，民進黨今天公布相關辦法，其中，4年共有近新台幣2800萬元用在青年育才計畫獎助，支持黨工國內外短期專業進修以及國內外碩博士班進修。

民進黨賴蕭配在總統大選獲逾新台幣1.6億元補助款，賴清德在選後宣布，選舉補助款將分3等分使用，第一捐公益，第二提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧以及年輕黨工出國歷練深造，第三是依照規定回捐給黨。

民進黨發言人吳崢、組織部主任張志豪、青年部主任阮俊達今天召開「創黨黨員照顧暨青年黨工獎學辦法公布」記者會。

吳崢表示，民進黨分別提出「創黨及建黨黨員-生活照顧計畫及急難紓困實施方案」及「民主進步黨美德青年育才計畫獎助規定」，明確經費使用方式，落實照顧創黨黨員生活、積極培育黨內年輕人才的目標。

創黨黨員照顧方面，張志豪表示，過去民進黨在風聲鶴唳的年代，有一群為民主奉獻、勇敢突破黨禁，置生死於度外投入初期創黨及建黨的黨員，至今陪著民主進步黨及台灣民主發展37年，為感念他們對台灣民主的奉獻，賴清德將2024總統大選的選舉補助款，部分用於創黨或建黨黨員生活或弱勢照顧。

張志豪說，相關辦法照顧對象，主要是針對1986年創黨及創黨5年內（即1986年至1990年）入黨且現在具黨員身分者；可由創黨及建黨黨員個案申請，也可由黨員、縣市黨部、黨公職做個案通報，通報後即刻組成訪視小組進行訪視，審核後給予扶助，也將責成地方黨部定期進行訪視並持續關懷。

張志豪指出，這次扶助包括生活照顧計畫，經審核通過後每月扶助最高6000元，最長2年，每年度需重新審核，此外也有急難紓困救助，經審核通過後，每案最高扶助5萬元。

對於青年的培育上，阮俊達表示，民進黨已於主管會報通過「民主進步黨美德青年育才計畫獎助規定」，將賴清德捐贈的總統副總統競選費用補貼款，專款專用在黨籍青年政治工作者的人才培育上，4年共有將近新台幣2800萬元的專款加上孳息可以運用。

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阮俊達說明，只要年齡在40歲以下，有民進黨黨籍、累計具3年以上政治工作資歷的青年，未來4年都能申請這筆獎助。類別包括國內外的短期專業進修獎助，以及國內外的碩博士班進修獎助；期盼支持青年政治工作者透過進修增進專業、拓展視野，進而讓民進黨也為國舉才。

阮俊達補充，國內碩士班獎學金每年10個名額，每人金額10萬元；國內博士班獎學金每年2名，每人金額15萬元；國外碩士班獎學金，每年10個名額，金額20萬元，國外博士班獎學金每年1名，金額30萬元。（編輯：翟思嘉）1130320