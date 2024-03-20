賴清德：讓半導體產業成台灣撬動全球關鍵支點

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨主席、總統當選人賴清德已啟動信賴產業參訪之旅，他說，不僅要維繫優勢，更要強化外溢效應，讓半導體產業成為台灣用來撬動全球關鍵支點；台灣處在「友岸外包」信任圈內，新政府要強化優勢並擴大市占率和供應鏈位置。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委們提到，他昨天已正式啟動信賴產業參訪之旅，要在就職前、利用這寶貴的2個月，向產業請益、了解最新發展和需求，以便在新政府成立後，維持既有的產業政策與協助，也能盡速根據國際環境與產業局勢的改變、給予最及時支持。

賴清德說，他第一站就是前往竹科，與許多知名的半導體業者座談、了解他們的需求，以及產業最新的脈動。

賴清德表示，半導體業不僅是當前許多行業的基礎，要發展衛星、無人機、自駕車、人工智慧、安控和軍工產業，掌握先進製程與晶片，也是至關重要的。半導體占台灣GDP 13.1%、從業人員將近33萬人，產值更是全球第二，這些都是業者、從業的工程師和政府一起打拚的結果。

他說，在未來，不僅要維繫這個優勢，更要強化這個產業的外溢效應，讓半導體產業，成為台灣用來撬動全球的關鍵支點。

賴清德提到，他昨天參訪半導體業時，國際知名的大廠輝達，恰好公布最新的人工智慧晶片，也是由台積電代工的。輝達執行長黃仁勳也說，和台灣半導體業的關係非常緊密、也還可以再更緊密。

賴清德認為，這些例子都表明，未來的晶片供應鏈，台灣是有優勢的，也處在「友岸外包」的信任圈內；但如何強化這個優勢、並在這些基礎上去進一步擴大市占率和在供應鏈上的位置，是新政府亟欲加強的部分。

另外，賴清德還提到，今天是春分，雖然最近這段時間仍忽冷忽熱，但春分過後，通常象徵著冬去春來、會開始逐漸回暖。

不過，他提醒黨內，根據氣象署資料，展望未來一季，降雨可能會偏少，有關節約用水與水情掌握，也要持續關注、與行政部門加強聯繫，除了避免旱災影響民生、也要即時傳遞正確資訊給民眾。（編輯：林興盟）1130320