黨產會追徵8.6億元 朱立倫問賴清德：這就是朝野和解嗎

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億元，提起行政訴訟，日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定。黨主席朱立倫今天說，黨產會不斷追殺到底，請問民進黨主席賴清德，這是所謂朝野要和諧、要和解嗎。

朱立倫下午在中常會表示，這段時間，國民黨黨產全部被不當黨產委員會沒收，手中已經沒有任何黨產，而黨產會又透過司法判決要追徵8.6億元，換言之，未來4年，國民黨所有收入包含政黨補助款等全部沒收，讓國民黨活不下去。

朱立倫指出，不只如此，還有好幾案，黨產會要對國民黨追殺到底，請問賴清德，這樣是所謂朝野要和諧、要和解嗎，難道就是在立法院打垮國民黨團、要罷免或辦掉國民黨縣市長、要讓國民黨動彈不得，連黨產全部沒收還不夠，還要繼續追殺嗎；要沒收國民黨未來的所有收入，這是可以接受的嗎。

朱立倫呼籲，大家要看清楚，不但要團結，更要不斷努力，目標就是不斷戰鬥，要奮鬥為民眾權益打拚，「今天民進黨對付我們的立法院黨團、對付我們的縣市長、對付我們的國民黨黨部，我們要有所覺醒，只有大家團結一致，共同努力，才有明天」。

此外，朱立倫也談到，錯誤的政策比貪汙更可怕，現在全民最擔憂的就是電價即將在下個月暴漲，工業用電大戶要漲16%至20%，民生用電要漲5%至10%，對於1350萬用戶而言，這是非常嚴重的問題。

朱立倫表示，民進黨是堅持反核的政黨，把所有電力壓在火力發電上，台灣在111年、112年將近8成是用進口的煤、天然氣發電，俄烏戰爭之後，煤價漲了3倍、天然氣漲了1倍，造成台電嚴重虧損，需要國庫撥補，最後全民負擔，民進黨若持續此政策，就是讓全民陷入高電價的最大風險。

朱立倫說，台灣最大競爭力在產業，若電價一下子漲15%至20%，誰受得了，這是非常嚴重的問題。他呼籲民進黨放下意識形態，好好重新反省檢討產業政策，否則最後受害的一定是全民。（編輯：謝佳珍、黃國倫）1130320