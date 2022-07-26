黨產會認定救國團不當取得財產 61筆不動產、13億轉國有

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行政院不當黨產處理委員會主委林峯正（右）26日表示，救國團阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為認定為不當取得之財產，命其移轉為國有。中央社記者王承中攝 111年7月26日

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（中央社記者王承中台北26日電）黨產會今天召開委員會議，認定救國團現有財產中如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9449萬7912元為不當取得之財產，命其移轉為國有。黨產會主委林峯正表示，下午送達處分書，若30天後不履行，就進入強制執行程序。

行政院不當黨產處理委員會主委林峯正、副主委孫斌今天召開記者會。林峯正表示，黨產會今天召開第142次委員會議決議，認定救國團現有財產中，包括阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有。

林峯正指出，移轉國有的部分，土地有2824平方公尺，建物有1萬9615平方公尺。針對9筆土地、建物被認定為救國團不當取得之財產，但已移轉他人而無法返還，委員會也決議，依法自救國團其他財產中追徵2億4057萬3554元。

林峯正表示，今天決議移轉國有或追徵的部分，只是救國團部分現有的財產，其他尚未在今天移轉範圍內的財產，依法仍屬於被推定的不當取得財產，黨產會將繼續調查，救國團若在調查中要持續使用，仍須經黨產會同意。

林峯正指出，今天委員會決議命救國團移轉國有或追徵的財產，下午會送達處分書，將會有30天的履行期，如果30天後不履行，就將進入強制執行的程序。

對於救國團的青年活動中心等移轉為國有，是否會影響消費者權益？林峯正表示，會盡量考慮消費者的權益，相關的細節在執行過程中會再考量，盡量以不傷害消費者權益，讓現有的服務能持續下去為原則。

孫斌指出，大部分人只看到救國團協助學校進行校際聯誼、舉辦寒暑期自強活動、關懷海外學子等服務青年的活動，但經過黨產會調查，救國團私下卻進行不為人知的校園監控，為國民黨服務，間接介入選舉，對於海外校園進行布建及監控，吸收學生成為國民黨幹部，幫國民黨做情報收集。

孫斌表示，救國團透過舉辦營隊，對參加的青年灌輸有利國民黨執政的思想，包括在營隊中有讀訓的程序，讓當時青年的思想偏向國民黨的價值觀，學校及海外的青年服務，實際上就是滲透校園，監控學生的過程，目的就是預防發生學運。（編輯：翟思嘉）1110726