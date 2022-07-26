遭認定不當取得財產轉國有 救國團將聲請停止執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

黨產會26日認定，救國團現有財產中，有61筆土地、建物和部分現金等為不當取得，命其移轉為國有；救國團（圖）將提「停止執行」聲請。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）黨產會今天認定，救國團現有財產中，有61筆土地、建物和部分現金等為不當取得，命其移轉為國有；救國團回應，將提「停止執行」聲請，呼籲法院停止執行此行政處分。

行政院不當黨產處理委員會今天召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；下午會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

救國團秘書處處長鄭斐文回應，救國團希望和解共生、避免社會對立，因此本於誠信原則與黨產會進行8次協商，已達成大部分共識，但今天黨產會突然召開記者會，做出沒收救國團財產的行政處分，令救國團有被欺騙的感覺。

鄭斐文提到，法院第一審都還未宣判救國團是否為國民黨附隨組織，黨產會就做出沒收救國團財產的行政處分，明顯違背黨產條例規定；最高法院、內政部、黨產會均認定民國58年以前救國團是行政機構，既是行政機構就不是國民黨的附隨組織。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於活動中心部分，鄭斐文指出，行政院、教育部、內政部等均以公函證明救國團財產合法正當取得，且活動中心是政府要救國團蓋的，教育部雖有補助，救國團也投入更高資金，又繳交超過行政院規定的租金，為何要沒收？

鄭斐文表示，救國團將向法院提出「停止執行」聲請，呼籲法院以「有難以回復損害」為由，裁定停止執行這個侵害人權的行政處分，救國團將全力維護1700名員工、5000多名教師、教練的工作權與財產權；待救國團詳閱處分書後，會再召開正式記者會。（編輯：張雅淨）1110726

黨產會26日召開委員會議，認定救國團現有財產中如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9449萬7912元為不當取得之財產，命其移轉為國有。（圖取自facebook.com/cipas.tw）

（圖取自facebook.com/cipas.tw）

圖為墾丁青年活動中心建築外觀。（圖取自救國團青年活動中心網頁kenting.cyh.org.tw）