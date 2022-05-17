黨產會：救國團以青年育樂活動掩護 執行政治偵防

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（中央社記者陳俊華台北17日電）黨產會今天指出，救國團依國民黨指示，執行防制台獨活動，以青年育樂活動作掩護，協助執行對青年政治偵防任務；救國團則說，財產是合法正當取得，結餘從未流到國民黨或私人手中。

不當黨產處理委員會今天就「社團法人中國青年救國團之財產是否為不當取得財產」舉行聽證。

黨產會簡報指出，救國團成立後密切參與中國國民黨安排的工作計畫、執行國民黨的青年政策，此外也依國民黨指示，執行防制台獨活動、海外對匪鬥爭工作，對外以學校及海外青年服務、青年育樂活動形式作為掩護，遂行協助國民黨執行對青年政治偵防任務。

黨產會表示，救國團的任務為擴大對學生、學生聯繫輔導，嚴防台獨分子在各大專院校從事活動等，這些防制台獨措施後來定名為「安祥專案」固定執行；救國團負責留學生及家屬輔導，海外青年回國活動等，是為國民黨宣傳，並監控海外學員，具有高度政治意義。

黨產會指出，救國團因為執行國民黨指示的各項任務，在78年前就取得遍布全台的不動產，北從金山、南到墾丁，外島澎湖、金門等，多數是青年活動中心、青年育樂中心或學苑等建物，且這些不動產使用基地多為公地，也與國民黨有密切關係，多數據點未付費使用。

救國團委任律師劉昌坪指出，民進黨立委林岱樺、許智傑、劉建國、羅致政、蔡適應、鍾佳濱都曾任救國團委員，這些人不會被脅迫而加入組織，一定是認同、支持某些理念，難道這些人都是政治不正確嗎；總統蔡英文在81年也曾任冬令青年活動「國際經貿事務研習會」的營隊講師，相信當時沒有人可以脅迫她，無非是認同這樣的活動才會參加。

救國團秘書處長鄭斐文表示，內政部已認定救國團不是國民黨附隨組織；最高法院、黨產會、內政部也都認定，58年前救國團是行政機構，就不是人民團體，也不是國民黨的附隨組織。

鄭斐文說，救國團財產合法正當取得，結餘從未流到國民黨或私人手中；未妨礙政黨公平競爭或民主憲政秩序；也未危害國家利益或個人。

鄭斐文指出，活動中心是政府要求救國團興建，教育部雖有補助，但救國團投入的經費更多，且數十年前已部分歸還、部分超額繳納法定租金而合法使用，如今何忍苛責而須沒收？

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鄭斐文表示，救國團每次活動都投入龐大人力、物力，以低價或免費提供青年服務。黨產會要沒收救國團財產，應通過大法官解釋明示的法律保留、平等、比例等三項原則。救國團不反對和解，但和解應先理解救國團的困境；轉型正義是為和解，不是製造對立，救國團願意面對歷史，誠心檢視財產歸屬。

主持聽證會的黨產會委員林詩梅最後表示，舉辦聽證的目的是跟當事人一同釐清事實，蒐集意見與證據，今天不會有任何實質判斷或結論，委員會將依相關資訊再決定是否進一步舉辦聽證。（編輯：黃國倫）1110517