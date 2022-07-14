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不滿黨產會追徵8.6億元 國民黨提行政訴訟敗訴

2022/7/14 18:36
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（中央社記者林長順台北14日電）中國國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億元，提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決國民黨敗訴。全案可上訴。

不當黨產處理委員會調查「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」指出，國民黨以轉帳撥用方式取得、並已移轉給第三人的「國有特種房屋基地」，共458筆是不當取得財產，共獲利新台幣8億6488萬3550元。

黨產會於民國106年6月中旬作出行政處分，向國民黨追徵8.6億元，案件後來移送行政執行署台北分署執行，行政執行署已陸續執行查封國民黨產多筆土地。國民黨不服，向台北高等行政法院提出行政訴訟，並聲請停止執行獲准。

北高行審理後指出，國民黨陸續於46年至50年間登記取得458筆土地所有權，過程中並未給付對價給國家、即無償取得這些土地，亦非源自於黨費等一般收入而來，於105年8月10日黨產條例公布時，已非政黨、附隨組織或其受託管理人所有之財產，依黨產條例第5條第2項規定即應推定為不當取得財產。

北高行表示，這458筆土地現均已被徵收或已移轉予第三人而無法返還，依黨產條例第6條第3項規定應予追徵。黨產會依法對國民黨的其他財產追徵其價額總計8億6488萬3550元，尚無不合，判決國民黨敗訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110714

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