國民黨求停止追徵32億元案 二審逆轉判敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北28日電）黨產會認定，前為革命實踐研究院的中興山莊用地為不當取得財產，向國民黨追徵逾32億元，國民黨聲請停止執行，一審裁准，黨產會提抗告。二審今天認定不符停執要件，改判國民黨敗訴確定。

全案緣於，不當黨產處理委員會為釐清前為革命實踐研究院（民國89年10月至106年10月曾更名為國家發展研究院）所有之中興山莊用地範圍中的31筆地號土地是否屬於中國國民黨以違反政黨本質等方式取得財產，經民眾陳情而立案調查後，於2月8日作成原處分，認定土地為國民黨不當取得財產並向國民黨追徵新台幣32億375萬8986元。

國民黨不服，向法院提起行政訴訟並聲請停止執行。國民黨主張，追徵32億多元若繼續執行，國民黨的動產、不動產等，將再度陷於隨時被大量查封或拍賣窘境，恐致國民黨無處辦公，影響政黨正常運作及參政權的實現，嚴重甚至可使政黨本身萎縮或消失。

一審台北高等行政法院就聲請停止執行部分，日前認定追徵32億多元，有發生難於回復損害之虞，有急迫情形，且原處分並無立即執行的公益，裁准在本件訴訟確定判決前停止執行。

黨產會不服，提起抗告，案件由二審最高行政法院審理，今天將原裁定廢棄，改判國民黨敗訴，全案確定。

最高行政法院指出，依國民黨109年度財務報表所載，當年度的政黨補助金收入達4億餘元、政治獻金收入也有1億餘元，還有多筆政黨法第19條所列的其他政黨經費及收入達數億元。

法院表示，國民黨依政黨法第19條規定取得的經費及收入，仍可繼續供其作政黨運作的合理需要，並不因原處分執行受排擠，導致其法人人格有不能存續情形。

最高行政法院指出，國民黨聲請停止執行，沒有具備行政訴訟法第116條第2項規定「將發生難於回復之損害，且有急迫情事」積極要件，因此一審裁准，明顯有違誤，必須廢棄原裁定。（編輯：李亨山）1110428