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救國團：財產合法正當取得 未流入國民黨或私人手中

2022/5/17 13:46（5/17 14:41 更新）
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不當黨產處理委員會17日在張榮發基金會舉行「社團法人中國青年救國團之財產是否為不當取得財產」聽證程序，救國團祕書處處長鄭斐文出席說明。中央社記者張皓安攝 111年5月17日
不當黨產處理委員會17日在張榮發基金會舉行「社團法人中國青年救國團之財產是否為不當取得財產」聽證程序，救國團祕書處處長鄭斐文出席說明。中央社記者張皓安攝 111年5月17日
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（中央社記者陳俊華台北17日電）救國團今天說，財產是合法正當取得，結餘從未流到國民黨或私人手中，內政部已認定救國團不是國民黨附隨組織。轉型正義是為和解，不是製造對立，救國團願面對歷史，誠心檢視財產歸屬。

不當黨產處理委員會今天就「社團法人中國青年救國團之財產是否為不當取得財產」舉行聽證。

救國團秘書處長鄭斐文表示，內政部已認定救國團不是國民黨附隨組織；最高法院、黨產會、內政部也都認定，58年前救國團是行政機構，就不是人民團體，也不是國民黨的附隨組織。

鄭斐文說，救國團財產合法正當取得，結餘從未流到國民黨或私人手中；未妨礙政黨公平競爭或民主憲政秩序；也未危害國家利益或個人。

鄭斐文指出，活動中心是政府要求救國團興建，教育部雖有補助，但救國團投入的經費更多，且數十年前已部分歸還、部分超額繳納法定租金而合法使用，如今何忍苛責而須沒收？

鄭斐文表示，救國團每次活動都投入龐大人力、物力，以低價或免費提供青年服務。黨產會要沒收救國團財產，應通過大法官解釋明示的法律保留、平等、比例等三項原則。救國團不反對和解，但和解應先理解救國團的困境；轉型正義是為和解，不是製造對立，救國團願意面對歷史，誠心檢視財產歸屬。

黨產會簡報指出，救國團提出最早的資產負債表為82年度，總資產新台幣41億元，109年時總資產51億元；各界捐款僅占資產7%左右，主要財源是青年服務事業單位收入、舉辦青年活動收費、政府機關補助及政府機關或社會團體委辦事項經費等；92年起增加各地國民運動中心收入。

救國團委任會計師余景仁表示，救國團早期接受政府補助，並依法完成政府交辦任務的義務。政府依法補助救國團的款項，是屬有勞務對價關係，救國團提供人力、物力、場地、器材、設施等，完成勞務委託或其他配合事項，而獲得的補助在當時是完全合法的，因此救國團合法領取的補助或款項，依法非屬不當取得財產。

黨產會委員許有為指出，自籌經費中包括青年期刊收入，但訂戶並不是自由意願地訂閱，而是列在高中註冊單的學雜費中的「北市青年訂閱費」。

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救國團秘書處長鄭斐文表示，青年期刊內容大多數是青年投稿，有一陣子是列在學雜費中，學生家長不願意付也不強制，因為是有助於學生發表的園地，一般學校不會拒絕。救國團委任律師劉昌坪則問，哪個學生因為不繳這筆錢而無法入學。

許有為說，他就讀台北市成功高中時，因此沒辦法完成註冊手續，最後高中6個學期、每學期都繳錢。劉昌坪則認為，那是否要由成功高中來說明，顯然不是救國團要求的。（編輯：蘇龍麒）1110517

黨產會17日上午在台北舉行「社團法人中國青年救國團之財產是否為不當取得財產」聽證程序，救國團祕書處處長鄭斐文出席。中央社記者張皓安攝 111年5月17日
黨產會17日上午在台北舉行「社團法人中國青年救國團之財產是否為不當取得財產」聽證程序，救國團祕書處處長鄭斐文出席。中央社記者張皓安攝 111年5月17日
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