推動轉型正義會報籌設中 6部會開會時須交「功課」

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（中央社記者賴于榛台北2日電）政府推動轉型正義邁入新階段，行政院人權及轉型正義處長賴俊兆表示，盼7月提出推動轉型正義會報設置要點，盡速舉行會議；而承接原促轉會業務的內政部等6部會，在首次會議須交出評估後的業務規劃進度。

促進轉型正義委員會5月底任務結束，為延續推動轉型正義與統籌人權政策，行政院長蘇貞昌4月25日核定新設行政院人權及轉型正義處，於6月27日揭牌，首任處長賴俊兆；後續將設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人。

人權處甫掛牌，報到人員目前僅約編制1/3。記者採訪時，發現整個辦公空間幾乎沒有擺設，賴俊兆辦公室除了電腦，僅有促轉會解散前提出的總結報告書，以及他從司法院帶來的簡明小六法。

賴俊兆表示，人員還沒到齊，揭牌時只有10人處理整體業務；轉型正義是與時間賽跑的工作，外界十分關注，他們會力求無縫接軌。

他表示，蘇貞昌多次提醒推動轉型正義的責任重大，成立人權處、設立院級會報，就是盼以政院的高度垂直整合部會，落實執行政策，回應外界期待。

賴俊兆指出，人權處是幕僚單位，平常與相關部會協調、協力，主要決策在推動轉型正義會報拍板，因此正加緊腳步研擬推動轉型正義會報的設置要點，盼7月順利出爐，接續才能準備會前會、邀請民間代表參與，以及舉辦首次會議。

至於會報架構、組成與召開頻率，賴俊兆說，每次會報都需要部會報告進度與成果，召開頻率過低，可能失去垂直整合效果，太頻繁則可能影響部會能量，以及民間參與意願；目前討論，會報召開頻率不會低於1年2次。

會報成員方面，賴俊兆表示，行政院長是召集人，承接原促轉會業務的內政部、文化部、教育部、法務部、國發會、衛福部等6部會首長擔任官方代表；民間代表預期也是6位。

他表示，會報將視討論議題邀請特定部會參與，例如討論清除威權象徵時，就可能邀請負責的國防部與退輔會加入討論。

賴俊兆說，6部會正檢視促轉會總結報告所提供建議、工作期程與規劃，如文化部正就中正紀念堂轉型、安康接待室認定等，積極評估可行性；內政部也正研議如何推進處置威權象徵的進度，首次會報開會時，6部會都須提出評估後的業務規劃進度。

他說，先前溝通時，發現部會提出的執行時程都比較保守，已請部會盡量加速，在這個階段，盼涉及跨部會的事項，都能透過會報機制聚焦且有進度的處理。

賴俊兆也表示，中正紀念堂轉型備受矚目，不僅涉及跨部會，執行面、法制面也須審慎看待，蘇貞昌對此指示，轉型政策必須多溝通、聯繫，讓社會各界了解政策內涵，圓滿處理。（編輯：謝佳珍）1110702