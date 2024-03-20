中常委擬提案暫緩組改 朱立倫：大家都願走改革之路

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨日前通過組織改革方案將整併黃復興黨部，傳出有中常委將在今天的中常會提案主張組改案無效。黨主席朱立倫表示，組改工作順利，一切按照制度推動，從基層到中央，大家都願意走新的改革之路。

國民黨近日推動組織改革方案，包括將智庫縮編以及整併黃復興黨部。新任中常委孫健萍則認為不符合程序，傳出將在今天下午召開的中常會上提案要求，6日召開的第21屆第1任最後一次常會組織改造案違反黨章無效，各項組織改造整併措施全數暫緩。

朱立倫上午參加「6心級幸福派遣，圓山論壇」受訪時表示，組改工作很順利，一切按照制度推動，目前從基層到中央，大家都願意走這一條新的改革之路，而且一步步按照步驟在做，不論是相關整合工作或擴大戰力都已經在做，也相信未來國民黨能發揮更強戰力。

至於2026年縣市長選舉，國民黨在新北市長有無規劃人選，朱立倫指出，在每一個縣市都要培育多名優秀人才，現階段是新北市長侯友宜的第2任，希望新北市能把市政工作做好，等明年再討論相關事務，如果太早討論選舉與政治，影響市政是不好的。

針對立法院司法法制委員會明天將排審有關國會改革的立法院職權行使法修正案，朱立倫說，國會改革是全面性的，中華民國國會不應該是一個跛腳的國會，過去民進黨在野強力主張所有國會改革方案，不應該因為執政就忘記或反悔，國民黨要持續推動，永遠與改革及民眾站在一起，強化監督的力量。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1130320