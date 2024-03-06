整併黃復興黨部 藍委持正面態度洪秀柱籲審慎處理

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨今天擬將黃復興黨部與各地方黨部整合，不少國民黨立委都抱持正面態度，立委徐巧芯認為，把組織扁平化，對黨部的負擔會比較小；但前主席洪秀柱則提醒，黨中央需負責溝通，勿讓黨員灰心喪志甚至懷恨而去，呼籲要審慎處理。

國民黨今天下午將召開中常會，預計通過組織改革方案，將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興在各縣市的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，則與地方黨部整合，藉此提升地方黨部戰力。

洪秀柱上午透過臉書表示，政黨經營以票源考量是「加法」，而企業經營以成本考量是「減法」。國民黨面臨黨產條例違憲惡法的壓迫下，巧婦難為無米之炊，如何開源節流是再自然不過的事情。

洪秀柱指出，若黃復興這組部隊進入地方黨部，能發揮激勵甚至穩定組織的力量，讓善於經營網路社群的青年能有更大的發揮空間，對國民黨甚至整體政治環境都是正向發展。

不過，洪秀柱提醒，這些溝通工作，是當前國民黨中央的責任。政黨是感情和理念為基礎的組織，千萬不要把黨員的支持與付出，視為理所當然。若讓這些對國民黨有深刻感情的黨員灰心喪志甚至懷恨而去，對各級黨部以及從政黨員，都是難以承受的衝擊。最後她呼籲要慎重處理，並誠心祝福。

徐巧芯表示，這不是裁撤哪個黨部，而是盡可能把所有黨部融合在一起，讓國民黨組織扁平化，減低開銷。從這個角度來看，是能夠支持的，未來軍系、軍人權益，也不會因為黨組織改組就不重視，針對軍公教權益，藍委在國會還是會扮演好角色，大家不需要太過擔心。

國民黨立委黃健豪表示，這次組織改造、扁平化，是很正常的過程，不會因為特殊黨部消失，就減少對特定行業、族群的關心；黃復興黨部或許未來名稱上不存在，但是實質上在各部門的相關業務還是會存在。

戰鬥藍發起人趙少康說，肯定黃復興對國民黨的貢獻，但國民黨必須走向扁平化、內造化、精緻化、民主化、年輕化，不走必死無疑，不是不重視黃復興，這應該是不得已的作法。而黨主席朱立倫只是將黃復興打散到地方黨部，能統一指揮，避免選舉時多頭馬車。

國民黨立委羅智強表示，在立委初選時，黃復興已經沒有什麼角色，因為當今主流是全民調；但黃復興黨部在黨主席選舉是相當重要的關鍵力量，因為黨員服從性較高，每個地方的主事者可影響黨員票，因此這樣的改變，最主要影響的是黨主席選舉。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1130306