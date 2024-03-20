中常委提案暫緩組改 國民黨：方案已通過勢在必行

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨中常委孫健萍今天在中常會提案，主張日前通過有關整併黃復興黨部的組改案無效，但未獲黨中央認可接受。文傳會主委李彥秀表示，中常會是中央委員會議休會期間，國民黨的最高決策機構，組改方案已經確認通過，且勢在必行。

國民黨中常會3月6日通過組織改造方案，將黃復興黨部整併入地方黨部，中央黨部要新設數位黨部，改造後的黨機器於4月1日正式上路。不過，孫健萍今天下午在中常會提案要求暫緩推動，認為需提報中央委員全體會議討論才能算數。

李彥秀在中常會後受訪表示，黨部組織透過中常會通過調整並非第一次，包括前主席馬英九等多位前任黨主席任內，都有討論並通過組改方案，而且都是透過中常會討論通過。黨的改革刻不容緩，新組織架構4月1日上路實施，勢在必行，黨內各單位已朝3月6日中常會通過的方案進行處理，因此4月1日勢必會上路。

李彥秀轉述，朱立倫在中常會回應孫健萍提案指出，3月6日中常會討論的組改方案已經確認通過，而且這樣的做法並非第一次。

對於孫健萍要求組改案應該送中央委員全體會議通過，李彥秀轉述，朱立倫會中指出，中常會是國民黨最高決策機構單位，這次組改案也是按照過去的決策方式處理，改革勢在必行，不可能再等。

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孫健萍受訪時提到，他是對事不對人，對於朱立倫的辛苦，大家相當欽佩，但是黨的制度改革，必須依循黨章，身為中常委必須捍衛黨的制度，這是基本該做的。他尊重朱立倫的說法，但當黨章的解釋有疑慮，應立即召開全國黨代表大會解釋黨章，所以黨章不是朱立倫說了算，也不是他說了算，是全代會說了算。

談到組改4月1日上路，孫健萍認為，這是先斬後奏，他無法接受，必須召開臨時中央委員全體會議來補正，他會先以書面呼籲黨中央，若1週都沒有答覆，不排除將發動連署要求召開臨時中央委員全體會議。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130320