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俄羅斯發動空襲 烏克蘭折損F-16戰機且飛官殉職

2025/6/29 15:43
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，一位烏軍F-16戰機飛行員在抵禦俄羅斯夜間大規模飛彈和無人機攻勢時陣亡，他駕駛的F-16也同樣折損。

路透社報導，烏克蘭軍方指出，這是俄烏戰爭2022年2月爆發以來，烏軍折損的第3架F-16戰機。

烏克蘭空軍於通訊軟體Telegram發文寫道：「這名飛行員用盡戰機上所有武器，擊落7個空中目標。在擊落最後一個目標時，他的飛機受損並開始失去高度。」

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烏克蘭空軍還說，這位飛官已經竭盡所能，將戰機駛離一處聚落，卻來不及彈射逃生。

烏克蘭軍方提到，俄羅斯徹夜向烏國出動477架無人機並發射60枚各型飛彈，烏克蘭部隊則摧毀211架無人機和38枚飛彈，總共有6處地點遭受俄軍空襲。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140629

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