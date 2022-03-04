澤倫斯基怒斥俄軍砲打核電廠 「萬一爆炸就完了」[影]

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（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天攻擊烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄方訴諸「核子恐怖」、想讓車諾比核災「重演」。

札波羅熱這座歐洲最大核電廠經歷一番砲轟後，有一部分起火。澤倫斯基央請全球領袖醒悟，勿讓歐洲「湮滅於核災」。

他在辦公室發布的影片中說：「除了俄羅斯以外，沒有任何國家朝核電裝置開火，這是我們人類史上頭一遭。恐怖主義的國家現在訴諸核子恐怖了。」

札波羅熱位於烏克蘭東南部，是一座工業城市，當地電廠的核能發電量約占全國40%，澤倫斯基還表示，全國15座反應爐，有6座在札波羅熱。

札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（中央社製圖）

烏克蘭緊急應變單位稍早指控俄軍妨礙救援人員到達火場，後來又稱已可通行。根據國家緊急應變單位的臉書貼文，截至清晨5時20分，救災人員已趕到安赫德鎮（Energodar）的 札波羅熱核電廠 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 ，撲滅訓練大樓的火勢。

緊急應變單位後來通報進度說，截至6時20分，火勢已滅，無人傷亡。

烏克蘭政府表示，俄軍朝電廠開砲後，就發生了火災。澤倫斯基說，俄軍擁有配備熱像儀的戰車，「所以他們很清楚砲口要對準哪裡」。

地方官員告訴國際原子能總署（IAEA），廠內重要設備未受波及，輻射值也正常。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，並開始以砲彈和飛彈轟炸多座城市，各界非常關切烏國核子設施的安危。

澤倫斯基說：「萬一爆炸，就什麼都完了，歐洲也完了。只有歐洲立即行動才能阻止俄軍。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110304