烏克蘭核電廠遭俄軍砲擊 國際原能總署：無輻射外洩

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影片來源：IAEAvideo

（中央社台北4日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，歐洲規模最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今晨遭到入侵烏克蘭的俄軍砲擊並起火之後，有兩名負責廠區安全的人員受傷，但幸好6個核子反應爐全未受到影響，現場也未測到幅射外洩的情況。

葛羅西（Rafael Grossi）在維也納的記者會上說，一枚「拋射物」（可能為砲彈或飛彈）擊中核電廠廠區一棟用於訓練的附屬建築，引發的火勢已經撲滅。他證實這枚武器是由俄國部隊發射。

他說，這座位在烏克蘭南部的核電廠6個反應爐當中，在事發時只有4號反應爐以6成的效率運轉發電中，另外5個反應爐不是原本就處於關機狀態，就是處在備轉的狀態。

據報導，俄軍已控制核電廠，但葛羅西說，核電廠原本的工作人員仍在現場，並負責電廠的操作業務。（編輯：周永捷）1110304