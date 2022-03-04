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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭15/300

烏克蘭核電廠遭俄軍砲擊 國際原能總署：無輻射外洩

2022/3/4 17:57（3/4 18:13 更新）
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影片來源：IAEAvideo

（中央社台北4日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，歐洲規模最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今晨遭到入侵烏克蘭的俄軍砲擊並起火之後，有兩名負責廠區安全的人員受傷，但幸好6個核子反應爐全未受到影響，現場也未測到幅射外洩的情況。

葛羅西（Rafael Grossi）在維也納的記者會上說，一枚「拋射物」（可能為砲彈或飛彈）擊中核電廠廠區一棟用於訓練的附屬建築，引發的火勢已經撲滅。他證實這枚武器是由俄國部隊發射。

他說，這座位在烏克蘭南部的核電廠6個反應爐當中，在事發時只有4號反應爐以6成的效率運轉發電中，另外5個反應爐不是原本就處於關機狀態，就是處在備轉的狀態。

據報導，俄軍已控制核電廠，但葛羅西說，核電廠原本的工作人員仍在現場，並負責電廠的操作業務。（編輯：周永捷）1110304

歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）
歐洲最大的札波羅熱核電廠4日早上在俄羅斯軍隊砲轟後起火，烏克蘭當局表示，已確保核電廠安全。（中央社製圖）
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