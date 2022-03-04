經濟學人封面烏克蘭國旗淌血 控訴蒲亭凶殘戰火無情

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英國「經濟學人」官方社群網路帳號公布最新一期雜誌封面，是流著血的烏克蘭國旗。（圖取自facebook.com/TheEconomist）

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國「經濟學人」（The Economist）官方社群網路帳號公布最新一期雜誌封面，是流著血的烏克蘭國旗，雖然沒有配上任何標題文字，卻令人倍感怵目驚心。

「經濟學人」的臉書與推特帳號封面照片也都換上了淌血的烏克蘭國旗，並發文寫道，「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一開始就挑明，這是一場會不斷升級的戰爭。他揚言發動較具毀滅性的攻擊，即使動用核武也在所不惜。全世界必須勇敢對抗他。」

文中表示，蒲亭用「升級」這個字眼來形容他骯髒、可能極具破壞性的實際作為。在最凶殘的情境下，升級代表著不論全世界怎麼做，蒲亭都會更暴力、更具毀滅性。他嘶吼著即使動用核武也在所不惜。他磨刀霍霍，準備展開殺戮，逼著全世界讓步。

但文中說，絕不可讓步，不僅因為拋棄烏克蘭、任其自生自滅是個錯誤，也因為蒲亭不會就此罷手。如果蒲亭今天得逞，他的下個目標將是喬治亞、摩爾多瓦，或是波羅的海國家。「他不會停下來，直到他被阻止。」

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事進入第2週，聯合國人權辦公室表示，已有249名平民死亡。

烏克蘭軍民還在持續抵抗俄軍攻擊，首都基輔和其他大城仍在烏方掌握之中。但人道危機正在深化，聯合國表示目前已有100萬人逃離家園，多數是到波蘭和其他西側鄰國避難。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110304