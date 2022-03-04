更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭15/300

經濟學人封面烏克蘭國旗淌血 控訴蒲亭凶殘戰火無情

2022/3/4 17:43（3/4 18:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國「經濟學人」官方社群網路帳號公布最新一期雜誌封面，是流著血的烏克蘭國旗。（圖取自facebook.com/TheEconomist）
英國「經濟學人」官方社群網路帳號公布最新一期雜誌封面，是流著血的烏克蘭國旗。（圖取自facebook.com/TheEconomist）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國「經濟學人」（The Economist）官方社群網路帳號公布最新一期雜誌封面，是流著血的烏克蘭國旗，雖然沒有配上任何標題文字，卻令人倍感怵目驚心。

「經濟學人」的臉書與推特帳號封面照片也都換上了淌血的烏克蘭國旗，並發文寫道，「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一開始就挑明，這是一場會不斷升級的戰爭。他揚言發動較具毀滅性的攻擊，即使動用核武也在所不惜。全世界必須勇敢對抗他。」

文中表示，蒲亭用「升級」這個字眼來形容他骯髒、可能極具破壞性的實際作為。在最凶殘的情境下，升級代表著不論全世界怎麼做，蒲亭都會更暴力、更具毀滅性。他嘶吼著即使動用核武也在所不惜。他磨刀霍霍，準備展開殺戮，逼著全世界讓步。

但文中說，絕不可讓步，不僅因為拋棄烏克蘭、任其自生自滅是個錯誤，也因為蒲亭不會就此罷手。如果蒲亭今天得逞，他的下個目標將是喬治亞、摩爾多瓦，或是波羅的海國家。「他不會停下來，直到他被阻止。」

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事進入第2週，聯合國人權辦公室表示，已有249名平民死亡。

烏克蘭軍民還在持續抵抗俄軍攻擊，首都基輔和其他大城仍在烏方掌握之中。但人道危機正在深化，聯合國表示目前已有100萬人逃離家園，多數是到波蘭和其他西側鄰國避難。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110304

延伸閱讀
時代雜誌封面引用澤倫斯基名言 藍黃國旗色致敬烏克蘭烏克蘭200平民罹難 澤倫斯基自豪「國民英勇抵擋入侵」烏克蘭民眾上網查資料 自製反戰車拒馬對抗俄羅斯影片／烏克蘭男子肉身擋軍車 猶如天安門廣場坦克人札波羅熱核電廠遭砲擊 烏克蘭證實已被俄軍奪下俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀