烏克蘭男子肉身擋軍車 猶如天安門廣場坦克人[影]

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭新聞媒體HB發布一段長約30秒影音，畫面顯示有一名男子奮不顧身站立在俄羅斯軍用車隊前，猶如當年在天安門廣場，以血肉之軀阻裝甲車的「坦克人」。影片目前在網路廣傳。

英國「衛報」（The Guardian）報導，軍車試著繞過這名男子，但他隨著車子行徑方向移動至路旁，意圖阻擋車隊前進。

HB在推特發文說：「這名烏克蘭人奮不顧身直衝敵人軍備，讓佔領者無法通行。」

烏克蘭人以血肉之軀阻擋敵軍車隊的影片，勘比當年中國六四天安門事件的那張知名圖像紀實。

1989年，北京當局以殘酷手段血腥鎮壓民主運動，曾有一名男子在北京天安門廣場同樣奮不顧身，昂然於排成直列的4輛坦克前，經攝影記者按下快門，成為反抗威權主義的象徵，並獲選為美國「時代雜誌」（Time）百張歷來最有影響力的新聞照片之一。

自由撰稿記者藍斯頓（Henry Langston）在推特發文說：「這名勇氣異於常人的烏克蘭男子，就像是天安門廣場的『坦克人』，試圖以肉身擋車，阻擋俄羅斯的軍用車隊。」

畫面顯示，一輛軍用卡車試著繞開站在路中央的男子，同時收錄了民眾在一旁喊叫的聲音，另一輛車為了通過，則是開到了路旁。

這段影片的拍攝地點無法確知。但影片中超過10輛車組成的車隊，許多車身清晰可見大寫字母Z。俄羅斯大軍之前在烏克蘭邊界集結，俄羅斯的軍卡車身就打印著Z字符號。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1110226