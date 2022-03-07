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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭8/300

俄境內BBC世界新聞頻道停播 獨立媒體遭封鎖

2022/3/7 08:39（3/7 09:13 更新）
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（中央社倫敦/巴黎6日綜合外電報導）英國廣播公司今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭之際進一步打壓外國媒體，旗下世界新聞頻道已在俄國停播。此外，俄羅斯傳出有更多獨立媒體遭有關當局封鎖。

法新社報導，英國廣播公司（BBC）世界新聞頻道（World News）主播德比謝爾（Victoria Derbyshire）今天率先向俄羅斯地區以外的觀眾宣布節目停播。

她說：「英國廣播公司世界新聞頻道，英國以外地區民眾收看的這個頻道，也就是BBC一個全球性的電視頻道，剛在俄羅斯停播。」

BBC發言人說，英國廣播公司世界新聞頻道自昨天起即無法在俄羅斯收看。發言人說：「我們很遺憾，在俄羅斯觀眾最需要相關報導時，卻無法收看到值得信賴且公正的新聞報導。」

BBC已於4日暫停旗下記者在俄羅斯的採訪工作，因為俄羅斯國會對於發布俄軍「假消息」的人士祭出嚴厲刑責，想藉此壓下對莫斯科入侵烏克蘭的異議之聲。

此外，俄羅斯也針對戰爭報導封鎖了更多新聞機構。

捍衛使用者數位權利的非政府組織Roskomsvoboda今天表示，克里姆林宮為控制俄烏戰爭的話語權，出手封鎖數個獨立媒體機構，包括新聞網站Mediazona。

Roskomsvoboda表示，有關當局封鎖的數位媒體機構還包括Mediazona、Republic、Snob.ru與Agentstvo。

Roskomsvoboda表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭當天，檢察署提出要求，鎖定獨立媒體採取行動。

Mediazona表示，公司會遭到封鎖，「是因為我們如實報導在烏克蘭發生的事件，稱俄羅斯入侵烏克蘭是入侵，稱這場戰爭是戰爭」。

Mediazona又說，俄羅斯最近幾天實施「軍事審查，俄羅斯幾乎沒有獨立媒體存在了」。

本週稍早，俄羅斯具有標竿地位的自由派媒體莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）和雨電視台（Dozhd TV），都已暫停營運。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110307

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