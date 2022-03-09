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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄羅斯強化資訊管控 日本NHK世界台遭下架

2022/3/9 09:48（3/9 10:06 更新）
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日本放送協會旗下的NHK World JAPAN電視台遭俄羅斯系統頻道商下架，不過在當地仍可透過網路收看。（圖取自NHK World JAPAN網頁www3.nhk.or.jp/nhkworld）
日本放送協會旗下的NHK World JAPAN電視台遭俄羅斯系統頻道商下架，不過在當地仍可透過網路收看。（圖取自NHK World JAPAN網頁www3.nhk.or.jp/nhkworld）
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（中央社東京9日綜合外電報導）俄羅斯持續入侵烏克蘭，總統蒲亭強化管控國內資訊，日本放送協會（NHK）旗下的NHK World JAPAN電視台因此遭俄羅斯系統頻道商下架，不過在當地仍可透過網路收看。

NHK報導指出，NHK World JAPAN在俄羅斯境內透過衛星頻道播出，向約1800萬個家庭播放，但在日本時間今天凌晨已無法收看。

NHK World JAPAN在俄羅斯的系統頻道商表示，因俄羅斯政府強化資訊管控，加上日本被俄羅斯列入「不友善國家」名單，不得不停止播放。

不過，由於NHK World JAPAN也透過網路播出，俄羅斯境內目前仍可從網路收看；NHK另增加俄語廣播節目，強化對俄羅斯傳遞資訊。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110309

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