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日本抗議遭俄指定不友善國家 網友不解熱議

2022/3/8 14:00
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（中央社東京8日綜合外電報導）對俄羅斯將日本指定為「不友善國家」，日本內閣官房長官松野博一今天表示，已向俄方表達抗議。這則新聞在日本雅虎刊出後，3小時累積逾6000則留言，多數網友不解為何抗議。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯政府7日列出的「不友善國家與地區」名單包括美國、歐盟會員國、英國、日本、加拿大、挪威、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、聖馬利諾、北馬其頓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭，以及台灣。

日本TBS電視台報導，松野說：「對俄羅斯將日本視為不友善國家，公布有可能不利日本國民與企業的措施表示遺憾，已提出抗議。」

共同社報導，日本政府7日已透過外交途徑向俄羅斯表達抗議。產經新聞報導，對俄羅斯此舉對未來產生的影響，松野僅說，「要再詳查措施內容細節」。

不過，日本網友不解日本政府為何提出抗議紛紛留言表示，「因為日本譴責俄羅斯，會被指定為不友善國家是理所當然，甚至連抗議都沒必要」。

有網友更直白地說：「不懂日本為何要抗議俄羅斯，難道日本在這種狀況下還想跟俄羅斯成為友好國家嗎？」

另外，日本政府今天上午宣布增加對俄羅斯制裁措施，總計凍結32名俄羅斯及白俄羅斯政府相關人士及12個團體資產。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110308

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