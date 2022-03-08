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日俄主權爭議地區 日相岸田文雄改稱固有領土

2022/3/8 10:51
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本媒體報導指出，日本政府因俄羅斯入侵烏克蘭，修正對俄外交政策。日本首相岸田文雄昨天對日俄具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」），改回稱為「固有領土」。

日本每日新聞、讀賣新聞報導，岸田昨天在參議院備詢時，有參議員指出，自前首相安倍晉三執政時期開始，日本政府將所謂的「北方四島」、「北方領土」稱為「擁有主權的領土」，主張應改變表現方式。

對此岸田回應，將南千島群島稱為「固有領土」、「擁有主權的領土」，都是日本的因應方式，他不記得有區分這兩項用語。

不過報導指出，雖然日本外務省網站將南千島群島等稱為「日本固有的領土」，但在安倍執政時期，因期待與俄羅斯簽訂和平條約，為避免刺激俄羅斯，盡量不使用此一稱呼。

日本政府在2019年2月被詢及是否認為南千島群島為日本固有領土時，內閣會議通過以書面回覆「因對今後的交涉恐會造成障礙，對此不做回應」。

政府相關人士說，在國會答詢時主要多稱為「擁有主權的領土」。岸田提及更為直接的「固有領土」，是因目前的狀況已不需要顧及俄羅斯的反應。

報導說，日本政府因俄羅斯入侵烏克蘭修正對俄外交政策，加上兩國對包括南千島群島主權問題等在內的和平條約談判停滯，經濟合作也看不到未來的進展等。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110308

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