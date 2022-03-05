蒲亭實施新法 報導俄軍「假消息」恐關15年

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俄國總統蒲亭4日簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關15年。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）在俄羅斯持續入侵烏克蘭之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。

俄羅斯國會議員今天稍早通過這項法案，針對發布「明知是（有關俄軍的）錯誤消息」者，定出不同長度的刑期和罰款；若當局認定消息會帶來嚴重後果，還會祭出更重的處罰。

另外，西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施嚴厲的經濟制裁，因此蒲亭簽署另一項法案，凡呼籲制裁俄國者，將被罰款或入獄，刑期最長3年。

俄羅斯過去一年對獨立和批評的聲音採取前所未有的鎮壓，此一現象在俄國開始入侵烏克蘭後，變得愈來愈嚴重。

俄羅斯媒體監管機關今天表示，已限制民眾接觸英國廣播公司（BBC）和其他獨立媒體的網站，並封鎖社群媒體巨擘臉書（Facebook）。有兩家媒體說，為了保護記者，將不再報導烏克蘭戰事；BBC也宣布停止在俄營運。

俄羅斯媒體收到指示，只能發布官方提供的資訊。俄國官方不以「入侵」描述烏克蘭戰事，而是稱為「軍事行動」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110305