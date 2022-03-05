更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍連日猛攻烏克蘭港市馬立波 市長證實遭封鎖斷水電
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

蒲亭實施新法 報導俄軍「假消息」恐關15年

2022/3/5 09:54（3/5 12:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄國總統蒲亭4日簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關15年。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄國總統蒲亭4日簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關15年。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）在俄羅斯持續入侵烏克蘭之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。

俄羅斯國會議員今天稍早通過這項法案，針對發布「明知是（有關俄軍的）錯誤消息」者，定出不同長度的刑期和罰款；若當局認定消息會帶來嚴重後果，還會祭出更重的處罰。

另外，西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施嚴厲的經濟制裁，因此蒲亭簽署另一項法案，凡呼籲制裁俄國者，將被罰款或入獄，刑期最長3年。

俄羅斯過去一年對獨立和批評的聲音採取前所未有的鎮壓，此一現象在俄國開始入侵烏克蘭後，變得愈來愈嚴重。

俄羅斯媒體監管機關今天表示，已限制民眾接觸英國廣播公司（BBC）和其他獨立媒體的網站，並封鎖社群媒體巨擘臉書（Facebook）。有兩家媒體說，為了保護記者，將不再報導烏克蘭戰事；BBC也宣布停止在俄營運。

俄羅斯媒體收到指示，只能發布官方提供的資訊。俄國官方不以「入侵」描述烏克蘭戰事，而是稱為「軍事行動」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110305

延伸閱讀
蒲亭否認俄軍砲轟烏克蘭城市 斥為假消息俄羅斯立法箝制新聞自由 BBC在俄記者停工CNN停播歐洲150個電台聲援烏克蘭 同時播放藍儂反戰歌曲俄烏戰火如何結束 美參議員：俄羅斯必須有人刺殺蒲亭俄羅斯官媒打造平行世界 獨立媒體無畏打壓傳遞真相反制社群平台 俄羅斯封鎖臉書推特美駐聯合國大使：俄軍逼近烏克蘭第2大核電廠澤倫斯基：北約拒設禁航區 無異允俄羅斯進一步侵略挺北約盟國與烏克蘭 美副總統將訪波蘭與羅馬尼亞
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀