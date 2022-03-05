歐洲150個電台聲援烏克蘭 同時播放藍儂反戰歌曲

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影片來源：johnlennon

（中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電）為聲援遭俄羅斯入侵的烏克蘭，全歐25國、150個電台串聯，於今早同一時間播放約翰藍儂的反戰歌曲「給和平一個機會」。發起人表示，這是為了團結，並提醒世人，不應對戰爭視而不見。

面對戰爭，音樂帶來團結的力量。今天格林威治時間上午7時45分，烏克蘭電台在內的150個歐洲電台同時響起披頭四前成員約翰藍儂（John Lennon）的歌曲「給和平一個機會」（Give Peace a Chance），以團結行動象徵性地表達對烏克蘭的支持。

歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）是這場活動的發起單位，它表示，有超過25個歐洲國家電台加入串聯，許多歐洲民營廣播電台也自發加入活動。烏克蘭等國家在內的上百萬戶家庭、汽車與公共場所，都在同一時間響起這場有名的反戰歌曲。

柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB）負責人、也是計畫發起人斯勒辛格（Patricia Schlesinger）向媒體表示：「烏克蘭戰爭的可怕每天越來越顯而易見。我們的團結、人性與支持是必要的。歐洲電台攜手提醒世人歌曲意義是個好的訊號... 它敦促我們不應視而不見。」

烏克蘭電台第一頻道（Channel One）執行製作人塔巴成柯（Yurii Tabachenko）感謝歐洲廣播聯盟同事的支持。「今天，歐洲圍繞著烏克蘭而團結，這真的很重要」。

歐洲廣播聯盟總經理柯蘭（Noel Curran）則說：「我們知道在這數百年歷史中，大眾在戰爭時期會習慣轉向公共媒體來獲取資訊與團結。這首象徵歌曲對和平強而有力的呼籲將在上百萬聽眾中迴響。這是我們的工作，面臨世界分崩離析，能夠創造讓人民團結一心的時刻，我感到很驕傲。」

法國廣播電台（Radio France）旗下的法國新聞電台（FranceInfo）與法國音樂廣播電台（France Musique）等頻道都加入動員。

歐洲廣播聯盟主席暨法國電視台執行長孔奇（Delphine Ernotte Cunci）表示：「烏克蘭戰事顯示傳播絕對也是武器。我們與烏克蘭公共媒體同在，將盡一切可能讓他們的聲音被聽見，同時打擊以新聞自由為名的虛假訊息。」

「給和平一個機會」收錄於1969年出版的「塑膠小野樂團」（Plastic Ono Band），這也是約翰藍儂離開披頭四後的第一張專輯。

這首歌並非在錄音室錄製，而是在加拿大蒙特婁的床上完成，當時藍儂與小野洋子正在飯店床上進行知名的「床上抗議」（bed-in）活動，以反對當時正如火如荼的越戰。這首歌也成為經典反戰歌曲；兩年後，另一首經典「想像」（Imagine）問世。

約翰藍儂（左）與小野洋子（右）在飯店床上進行知名的「床上抗議」（bed-in）活動，反對當時的越戰。（圖取自維基共享資源；作者Eric Koch，CC0）

歐洲廣播聯盟成立於1950年，總部設於日內瓦，為世界上最大的公共媒體聯盟，囊括56國、113名電視與電台成員。除了播放歌曲聲援外，歐洲廣播聯盟自戰爭爆發後也持續向烏克蘭公廣平台提供技術支援，確保順利運作。

歐洲廣播聯盟作為大眾所熟知的，即其舉辦的年度「歐洲歌唱大賽」（Eurovision）。該大賽日前也才通過決議，本屆將不接受俄羅斯參賽。（編輯：林憬屏）1110305