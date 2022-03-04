憂西方制裁 俄羅斯人搶搭唯一通行列車逃往芬蘭

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從聖彼得堡發車、3日上午抵達芬蘭首都赫爾辛基的列車上大多是俄羅斯人，這輛列車是俄羅斯通往歐盟的鮮少僅存管道之一。（法新社）

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（中央社赫爾辛基4日綜合外電報導）這是俄羅斯通往歐盟的鮮少僅存管道之一：開往芬蘭首都赫爾辛基的高鐵列車上擠滿俄國人，憂心現在是受到西方制裁影響前，他們最後逃脫的機會。

3日上午6時40分從聖彼得堡（St. Petersburg）發車的列車，緩緩駛進芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）火車站，車上乘客大多是俄國人。

但莫斯科人波利亞柯娃（Polina Poliakova）拉著行李箱通過9號月台。她說，「我們和家人決定儘快趕回去，因為不清楚情勢在一週內會發展到什麼地步。」

盧赫塔諾娃（Beata Iukhtanova）和朋友則準備前往就學的巴黎。她表示，旅行變得很困難，因為所有班車、航班都被取消。

連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。

俄羅斯一週前對烏克蘭發動攻擊後，各國相繼宣布對俄羅斯航班關閉領空，因此這也成為俄國人少數能出國的管道之一。

芬蘭國鐵（VR）資深副總裁西莫拉（Topi Simola）說，「未來幾天，從聖彼得堡開往赫爾辛基的列車都已經客滿。」他表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，乘客人數從上週六（2月26日）開始飆升，也就是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的2天後。

西莫拉表示，從那時候起，乘客旅行動機顯然已經開始轉變，「從攜帶行李可以發現，他們是要搬到其他地方去住，基本上是要恆久離開。」從聖彼得堡到赫爾辛基每天有兩班列車，車程約3個半小時。

不過，快板號高鐵僅限少數人搭乘。

俄國方面規定，乘客必須是俄國或芬蘭國籍，搭乘需要簽證，還必須持有歐盟國家認可的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種證書，而非俄國人大多數施打的 「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

因此，絕大多數俄籍乘客都是在歐洲生活或工作的俄國人，像是14歲的瑪麗亞（Maria）和媽媽想要搭機回到居住的奧地利，航班卻在2月27日被取消，兩人趕在最後一刻搭上前往芬蘭的列車。

她告訴法新社，「每個人都感到不知所措。我們一開始以為可以取道土耳其，但那樣比較昂貴。我們很幸運。」

VR和國營俄羅斯鐵路公司共同營運這條路線，正研究僅接受持有歐盟護照乘客，並增加載客量。

西莫亞表示，「我們知道還有成千上萬歐盟公民仍滯留俄羅斯，設想許多人應該會想要回家。」

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，據報導有大量俄羅斯人想要離境，擔心邊界可能會立即被關閉以及西方陣營祭出制裁可能帶來衝擊。

西莫亞表示，雖然離開俄羅斯的列車票已完售，但從赫爾辛基返回聖彼得堡的車票僅售出3成。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110304