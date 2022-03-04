泰晤士報：澤倫斯基一週來至少3度逃過俄羅斯暗殺

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國「泰晤士報」（The Times）得悉，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）過去一週以來，至少3度逃過俄羅斯暗殺。

泰晤士報指出，有兩個不同組織被派出，奉命奪取澤倫斯基性命，包括克里姆林宮支持的傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）及車臣特種部隊。由於俄羅斯聯邦安全局（FSB）內有反戰分子通風報信，兩者的行動都受挫。

據報導，在烏克蘭首都基輔，瓦格那集團傭兵試圖暗殺澤倫斯基，期間蒙受損失，據稱那些傭兵對烏克蘭人準確預測他們的行動大感震驚。

一名與瓦格那集團關係密切消息人士指稱，澤倫斯基的安全團隊似乎對暗殺行動瞭如指掌，「令人毛骨悚然」。

泰晤士報報導，反戰俄羅斯人士向烏克蘭政府官員通風報信，提供關於這些襲擊計畫的情報，讓澤倫斯基躲過對他的暗殺行動。

據報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（NSDC）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在國家電視台指出：「我們收到（來自俄羅斯聯邦安全局）情資，他們不想參與這場血腥戰爭。」（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110304