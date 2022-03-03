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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭68/300

烏克蘭向俄國媽媽們喊話：來基輔一趟 兒子就還給妳

2022/3/3 09:09（3/3 15:10 更新）
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烏克蘭2日邀請因兒子在戰場被俘而憂心忡忡的俄羅斯媽媽們到烏國來接走她們的兒子。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
烏克蘭2日邀請因兒子在戰場被俘而憂心忡忡的俄羅斯媽媽們到烏國來接走她們的兒子。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄烏衝突延燒，烏克蘭今天邀請因兒子在戰場被俘而憂心忡忡的俄羅斯媽媽們到烏國來接走她們的兒子，似想藉此讓莫斯科當局難堪。

法新社報導，烏克蘭國防部發布聲明說：「已決定將俘虜的俄羅斯士兵交還給他們的母親，如果他們的母親來烏克蘭基輔（Kyiv）一趟的話。」

俄羅斯入侵烏克蘭迄今一週，基輔當局稱俘虜了數十名俄國軍人，上傳網路的手機影片可看到穿著軍服、沒了武裝的年輕士兵們不知所措的模樣。

基輔當局為瓦解俄羅斯民眾對這起入侵行動的支持，開放電話熱線給俄國家長們查詢他們的兒子是否被俘或陣亡。

烏克蘭國防部公布熱線號碼和電郵地址，提供被捕俄國人的資訊，俄國母親們也會獲邀來基輔接走她們下落不明的兒子。

國防部聲明說：「我們會接待妳們，帶妳們到基輔，並將兒子還給妳們。」

「不同於（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的法西斯主義分子，我們烏克蘭人並不對為人母和她們遭俘的兒子開戰。」

「時代雜誌」（Time）報導，俄羅斯展開入侵行動以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等官員即一再強調俄國士兵死傷人數，往往對俄國陣亡士兵和他們家鄉的親人表達同情之意。烏方多半形容他們是被誤導而受徵召的年輕士兵，裝備不完善，且是被騙來打蒲亭的這場仗。

隨著死傷人數增加，烏克蘭官員直接向俄羅斯人喊話的力道也升高，說俄國人民遭蒙騙，從莫斯科當局至今仍稱為「特別行動」的戰爭中聽到的都是謊話。根據西方情報官員昨天的估計，戰爭頭4天有超過5000名俄軍陣亡或負傷。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110303

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