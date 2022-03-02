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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭43/300

俄國情報員為反戰洩情資 烏克蘭阻車臣暗殺澤倫斯基

2022/3/2 13:22（3/2 14:25 更新）
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烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫2日表示，烏克蘭軍方阻止了車臣暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（前）的陰謀。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫2日表示，烏克蘭軍方阻止了車臣暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（前）的陰謀。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）根據烏克蘭有關當局以通訊軟體Telegram的發文，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫今天在簡報中表示，烏克蘭軍方阻止了車臣暗殺烏克蘭總統澤倫斯基的陰謀。

丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）中，不支持戰爭的成員向烏克蘭有關當局洩露消息，揭發了這項陰謀。

美國新聞網站Axios報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤倫斯基

澤倫斯基小百科

  • 生日：1978年1月25日
  • 學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院
  • 經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇
  • 澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。
    他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。
    澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。
    2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。
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（Volodymyr Zelensky）就表示，他是俄方暗殺行動的頭號目標。他在2月24日曾警告，俄羅斯「破壞團體」已經潛入首都基輔，準備獵殺他和家人。

根據這則Telegram訊息，丹尼洛夫表示，一支車臣精銳特種部隊是幕後黑手，但隨後已被「消滅」。

丹尼洛夫還說，烏克蘭當局很清楚，這場特殊行動是由這支部隊直接操刀，目的是暗殺澤倫斯基。

丹尼洛夫進一步表示，這支部隊被一分為二，其中一群在戈斯托梅利（Gostomel）被殲滅，另一群「遭受攻擊」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110302

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