俄羅斯孩童和平獻花籲停戰 全遭警方帶走還挨告[影]

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（中央社紐約2日綜合外電報導）俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，不僅遭國際群起撻伐，國內反戰聲浪也四起，傳出有一群學齡孩童原本要向烏克蘭駐莫斯科大使館獻花致意，卻遭執法人員押上警車並帶走拘留。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，女子阿爾希波娃（Alexandra Arkhipova）的臉書貼文1日首度揭露這群孩子遭逮捕的事件，如今這則貼文在網路上瘋傳。阿爾希波娃臉書頁面註明自己是俄羅斯國立人文大學（Russian State University for the Humanities）講師。

這則標題為「孩童、戰爭和一台警車」的貼文分別以俄羅斯文和英文所寫，描述2名婦女與她們的5個孩子所遭遇的事件，貼文稱這群孩子年齡介於7歲到11歲不等。

貼文寫道：「這群孩子是要在烏克蘭大使館獻花致意。」貼文還說，孩子們手繪了一張海報，根據推特上俄國記者替海報上的文字做出的各種翻譯，內容寫道「沒有戰爭」、「停戰」、「向戰爭說不」。

不過貼文指出，當他們試圖和平抗議時，執法人員將所有孩子拘押，並扣留在一台警車上。

這些孩子最後被帶往莫斯科附近一座警察局並持續拘留。貼文附上的多張照片顯示，孩子們出現在各個地點，包括在警車後座、以及看似小型拘留室的場所。

貼文說，警察對這兩位勇敢的母親和她們的孩子吼叫，並威脅說現在就要把這些孩子安置在兒童照護機構，兩位母親將失去她們的親權。

貼文請求社會大眾、新聞工作者和人權維權人士出手相助，以釐清這起逮捕事件。

數小時後，阿爾希波娃更新貼文寫道：「他們終於全部獲釋，如今將上法庭受審。」這些孩子的罪名為何目前還不得而知。

這則貼文在網路上引起關注後，人們紛紛在社群媒體上對這起事件表達憤怒。新聞網站烏克蘭新聲（The New Voice of Ukraine）總編輯梅爾科澤洛娃（Nika Melkozerova）推文寫道：「在俄羅斯逮捕我們自己的孩子？搞啥？！」

俄羅斯入侵烏克蘭後，包括最大城莫斯科和聖彼得堡（St. Petersburg）在內多座俄國城市爆發在總統蒲亭（Vladimir Putin）執政期間不尋常的抗議事件。遭逮捕的抗議民眾人數眾說紛紜，不過數據估計，烏俄戰事爆發迄今，被捕人數應落在2000到6000人之間。

路透社報導，隨著俄羅斯推進入侵烏克蘭攻勢，俄國境內至少有48座城市持續爆發規模不等的抗議行動。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110303