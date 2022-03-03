聲援烏克蘭 美國數州禁售俄羅斯伏特加

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注。美國吹起抵制俄羅斯、聲援烏克蘭的反戰風潮，幾位州長簽署行政命令，禁止販售俄羅斯酒類，包括最有名的伏特加（vodka）。

媒體報導，同屬共和黨籍的俄亥俄州長狄懷恩（Mike DeWine）、猶他州長柯克斯（Spencer Cox）、新罕布什爾州長蘇努努（Chris Sununu）近期都已簽署禁賣俄羅斯伏特加的命令。

共和黨籍的德州州長艾波特（Greg Abbott）在推特（Twitter）公開發言：「我已要求德州餐飲協會、酒類專賣店協會與所有的零售商，自主下架一切俄羅斯產品，德州與烏克蘭站在一起。」

俄勒岡州的酒類與大麻委員會下令，酒類專賣店停止販售任何俄羅斯製造的酒類產品。緬因州的民主黨籍州長米爾斯（Janet Mills）發表公開聲明，呼籲州管理單位在獲准販售名單上移除俄羅斯伏特加，阻止它進入市面。

米爾斯在公開聲明中呼籲所有零售商一起加入：「這是一個象徵性的動作，但我們傳遞清楚的訊息，緬因州與烏克蘭站在一起。」

加州儘管政府沒有公開抵制，記者走訪大洛杉磯地區的幾家酒類專賣店，伏特加區的貨架上，可以看到業者清空一部分貨架，貼出告示「我們不再販售任何俄羅斯產品」。

「華盛頓郵報」引述經濟學家的評論表示，消費者可透過消費行為在國際衝突期間表達政治意見，譴責俄羅斯無端攻擊鄰國，此舉具有象徵意義，但經濟上對俄羅斯懲罰有限。

根據美國蒸餾酒協會統計，去年美國進口的伏特加產品總額14億美元，來自俄羅斯的伏特加總額為1850萬美元，只占1.3%。

儘管經濟上影響有限，不過歷史學者認為，抵制行動可以吸引世人對議題的認識，產生政治上的影響力。

俄羅斯的酒類以伏特加聞名，但並非所有伏特加都來自俄羅斯。佛蒙特州（Vermont）一處滑雪度假村的推特帳號，貼出調酒師把一瓶伏特加倒掉的影片，發文支持烏克蘭，但有網友回應說這瓶伏特加是拉脫維亞產品，並非俄羅斯。

影片中這瓶倒掉的伏特加的公司Stoli Group在官網聲明譴責俄羅斯的軍事侵略，支持烏克蘭人民，說明公司是在拉脫維亞（Latvia）生產製造。（編輯：郭中翰）1110303

為了譴責俄羅斯入侵烏克蘭，美國加州一處酒類專賣店將貨架上的俄羅斯伏特加清空，貼出告示「我們不再販售任何俄羅斯製造的產品」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年3月3日