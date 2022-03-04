俄羅斯官媒打造平行世界 獨立媒體無畏打壓傳遞真相

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俄軍1日用火箭轟炸基輔電視塔，俄國國營的俄羅斯第一電視台在新聞播報中竟指控烏克蘭政府自導自演。（圖取自facebook.com/dsszzi）

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（中央社台北4日綜合外電報導）自侵烏戰爭以來，俄國官媒報導內容與新聞自由國家相比，宛如另一個平行時空。本週俄國政府更關閉兩家境內獨立媒體，但記者們仍透過其他方式向俄國人民傳遞真相。

自2月25日俄國戰車開進烏克蘭首都基輔（Kyiv）以來，相較國際媒體紛紛貼緊報導最新戰情，俄國官方控制的電視台、報紙、網站則一直將焦點鎖定在烏克蘭東部，聚焦報導受俄國支持的烏東分裂團體如何「抗暴」，而俄軍又是如何協助他們抵抗俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）口中的「納粹」－烏克蘭政府軍。

英國廣播公司（BBC）報導，針對3月1日俄軍火箭轟炸基輔電視塔，俄國國營的俄羅斯第一電視台（Russiya 1）在新聞播報中竟指控烏克蘭政府自導自演。

俄國國營電視台主播說：「他們（指烏克蘭政府）利用平民來當人肉盾牌，故意把軍事設施安置在平民住宅區（指俄軍攻擊這些設施時難免波及平民）。」

對於烏克蘭軍民浴血奮戰、造成俄軍損傷，並使侵略進度未如蒲亭預想的順利，這些新聞在俄國官媒的報導中也被顛倒過來。例如另一家國營電視台第一頻道（Channel One）就費心製作照片比對，聲稱烏克蘭境內被烏軍攻擊毀壞的俄國坦克車是「假照片」。

一輛俄羅斯裝甲車2月27日在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

俄國官方遲遲不肯發布俄軍在這場侵烏戰爭中的傷亡情況，直到3月2日俄國防部才首次承認有498名俄國軍人陣亡、超過1597人受傷。但這數字仍比烏克蘭政府及美國情報單位估計的少。

為阻止俄國政府以假消息誤導國際視聽，包括谷歌（Google）、臉書（Facebook）等網路平台，已封鎖像是今日俄羅斯（Russia Today）等俄國官方控制的國際新聞頻道。對此，蒲亭政府也不甘示弱，還以顏色。

BBC指出，俄羅斯國家資通訊監管機關（Roskomnadzor）已命令中國抖音海外版TikTok短影音平台，移除與軍事、政治相關的內容，因為這些影片「大部分具反俄傾向」。谷歌也被該機關要求刪除在俄方口中為「錯誤新聞」的俄軍傷亡訊息。

在俄國境內嚴密的資訊控管下，仍有獨立媒體勇於挑戰禁忌，向俄國人民傳達這場戰爭的真相，但隨著戰事緊繃，他們的生存空間正受到更大壓制。

去年與菲律賓獨立媒體人瑞薩（Maria Ressa）共同獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的穆拉托夫（Dmitry Muratov）是俄國「新報紙（Novaya Gazeta）」的總編輯。

他在蒲亭開戰當天，就在這個獨立媒體上發表影音及文字聲明，表示所有同仁都聚集在編輯部辦公室裡，「我們感到哀傷和羞恥」，並宣布該媒體即日起將同時以烏克蘭語和俄語雙語報導，因為他們不認為烏克蘭是敵人。

穆拉托夫在聲明最後呼籲：「只有一場來自俄羅斯人民的反戰運動，才能拯救地球上的生命。」

影片來源：Новая газета

他接受「紐約客」（New Yorker）專訪表示，他們收到官方命令，禁止使用「戰爭」、「占領」、「侵略」等字眼，但他們照用。他說：「我們正在等待後果。」

他也告訴「紐約時報（New York Times）」，他的報紙迄今已被俄國政府開罰130萬盧布（約新台幣32.5萬元）。

另外兩家俄國獨立媒體已經在本週被迫關閉。

國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）旗下的廣播電台莫斯科回聲（Echo of Moscow）向來是個特別的存在，1990年成立的它能在蒲亭眼下挑戰政府、踩著紅線生存，是因為蒲亭想保留一個「多元開放」的象徵。但如今蒲亭已容不下它。

紐時報導，3月3日莫斯科回聲已被母公司解散、清算。這主要源於該電台邀請烏克蘭的記者上節目，在節目中談到俄軍侵略戰火下的恐怖情景，超過蒲亭的忍耐限度。

莫斯科回聲的總編輯維尼迪克托夫（Aleksei A. Venediktov）告訴紐時，由於第二次世界大戰的歷史傷痕，俄國民間有廣泛的反戰情緒，因此「克里姆林宮比以往更企圖要控制輿論的用語」，命令媒體將侵烏戰爭稱為「特別軍事行動」。

俄國獨立電視台電視雨（TV Rain）在3月1日被政府關閉頻道，兩天後它將最後一集節目上架YouTube播出，並宣布暫時停播，旗下部分記者陸續逃離俄國。停播後，電視雨的記者和員工們齊聚到視訊平台Zoom上直播，聊聊彼此心境，吸引約11萬名觀眾上線觀看。

電視雨的創辦人辛蒂耶娃（Natalia Sindeyeva）在紐時採訪中表示，暫時停播是因為她和同仁需要時間逃離（避免被政府逮捕）並思考如何透過其他平台，持續報導俄國民眾需要的真相。

她說：「我不想要哭泣，因為我們這一生已經歷太多次這種遭遇。我們已渡過多次困境，我們永遠不會放棄。」（編輯：周永捷）1110304