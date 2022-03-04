俄羅斯打壓異議 臉書和數家媒體網站遭局部封鎖

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）根據法新社和非政府組織實測，今天在俄羅斯無法完全連上社群媒體巨擘臉書（Facebook）和一些西方與俄國媒體網站。顯示在烏克蘭戰事如火如荼之際，莫斯科嚴控境內批評聲音。

在莫斯科的法新社記者，今天無法進入臉書及英國廣播公司（BBC）俄語服務、德國之聲（Deutsche Welle，DW）、自由歐洲電台/自由電台（RFE-RL）及俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）的網站。

監督網路開放度的非政府組織GlobalCheck也說，上述那些網站在俄羅斯遭到局部關閉。

梅杜扎在傳訊平台Telegram官方帳號上表示，俄羅斯「部分用戶」不再能夠進入它的網站，但它並未收到當局的封鎖通知。

俄羅斯境內新聞自由原已加速萎縮，自從莫斯科上週入侵烏克蘭後，當局又加緊打壓境內獨立媒體。

俄羅斯檢察總長本週稍早命令俄國媒體監管機關，限制俄國自由派莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）和獨立電視台「雨」（Dozhd TV）的傳播管道，因為它們拒絕遵循莫斯科對烏克蘭戰爭的官方立場。

根據克里姆林宮的說法，俄羅斯在鄰國烏克蘭的行動是軍事任務，並非侵略，目的為了保護俄國不受西方傷害，及保護俄語人口免於遭到「種族滅絕」。

數十位俄羅斯媒體工作者和數家俄國媒體最近被俄國當局認定是「外國代理人」，包括「雨」電視台。這代表他們必須揭露自身資金來源，並且在發布消息時附上相關標籤，包括在社群媒體的發文，否則將面臨罰款。

俄羅斯國會下議院國家院（Duma）今天將召開臨時會審議一項法案，若發布任何與俄國武裝部隊有關的「假新聞」，將處以最高15年徒刑。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110304