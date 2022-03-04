更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭13/300

俄羅斯打壓異議 臉書和數家媒體網站遭局部封鎖

2022/3/4 18:21（3/4 18:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）根據法新社和非政府組織實測，今天在俄羅斯無法完全連上社群媒體巨擘臉書（Facebook）和一些西方與俄國媒體網站。顯示在烏克蘭戰事如火如荼之際，莫斯科嚴控境內批評聲音。

在莫斯科的法新社記者，今天無法進入臉書及英國廣播公司（BBC）俄語服務、德國之聲（Deutsche Welle，DW）、自由歐洲電台/自由電台（RFE-RL）及俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）的網站。

監督網路開放度的非政府組織GlobalCheck也說，上述那些網站在俄羅斯遭到局部關閉。

梅杜扎在傳訊平台Telegram官方帳號上表示，俄羅斯「部分用戶」不再能夠進入它的網站，但它並未收到當局的封鎖通知。

俄羅斯境內新聞自由原已加速萎縮，自從莫斯科上週入侵烏克蘭後，當局又加緊打壓境內獨立媒體。

俄羅斯檢察總長本週稍早命令俄國媒體監管機關，限制俄國自由派莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）和獨立電視台「雨」（Dozhd TV）的傳播管道，因為它們拒絕遵循莫斯科對烏克蘭戰爭的官方立場。

根據克里姆林宮的說法，俄羅斯在鄰國烏克蘭的行動是軍事任務，並非侵略，目的為了保護俄國不受西方傷害，及保護俄語人口免於遭到「種族滅絕」。

數十位俄羅斯媒體工作者和數家俄國媒體最近被俄國當局認定是「外國代理人」，包括「雨」電視台。這代表他們必須揭露自身資金來源，並且在發布消息時附上相關標籤，包括在社群媒體的發文，否則將面臨罰款。

俄羅斯國會下議院國家院（Duma）今天將召開臨時會審議一項法案，若發布任何與俄國武裝部隊有關的「假新聞」，將處以最高15年徒刑。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110304

延伸閱讀
全球兩大車廠豐田及福斯 暫停在俄國生產營運俄對外情報局長：情勢轉熱 與西方已非冷戰前中共中央黨校教授批習近平：俄烏戰爭共犯
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀