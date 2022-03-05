反制社群平台 俄羅斯封鎖臉書推特

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俄羅斯傳媒監管機關4日表示，由於社群平台臉書限制用戶接觸多家俄國媒體，俄方以封鎖作為回應。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯傳媒監管機關今天表示，由於社群平台臉書（Facebook）限制用戶接觸多家俄國媒體，俄方以封鎖臉書作為回應。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，自2020年10月以來，已有26起臉書歧視俄羅斯媒體的案例，包括近日對「今日俄羅斯」（RT）、「俄羅斯新聞社」（RIA）等國營媒體的限制。

俄羅斯傳媒監管機構在聲明中表示，臉書母公司Meta近日限制了俄國國營媒體的帳號，包括「今日俄羅斯」、「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）、「俄羅斯新聞社」、俄國國防部的「紅星電視」（Zvezda TV）與gazeta.ru、lenta.ru.兩個網站。

俄羅斯傳媒監管機構表示，Meta的限制違反了資訊自由和俄國網路使用者應不受限地接觸俄國媒體等重要原則。

俄羅斯近年開出許多罰單，並阻礙大型科技公司的服務，如今封鎖臉書，又在俄國與科技企業之間不斷對抗的態勢中添上一筆新仇。在俄國入侵烏克蘭之後，俄國與科技企業之間的緊張關係正愈演愈烈。

俄羅斯的塔斯社（Tass）報導，俄國也禁了社群網站推特（Twitter）。總部在莫斯科的國際傳真社（Interfax）稍早也稱推特服務受阻。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）說，將繼續盡一切所能來恢復服務。

他推文說：「數以百萬計俄羅斯大眾很快會發現自己無法獲得可靠的資訊，與家人、朋友日常聯繫的方式也被剝奪，且沒有管道發聲。」

Meta在部落格中表示，正努力盡最大可能維持服務，但「基於目前在俄羅斯的營運困難」，已停止向俄羅斯用戶顯示廣告，並禁止俄羅斯廣告商將廣告發送到全球。

由於要求審查的聲浪愈來愈高，谷歌（Google）等科技企業也暫停在俄羅斯的廣告活動。

俄羅斯近日實施多項打擊外國媒體的措施，例如阻斷英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）、自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）等數個新聞機構的網站，因為俄方聲稱這些媒體散布關於俄國在烏克蘭行動的「假消息」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110305